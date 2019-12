Skipper ist ein Berner Sennenhund, imposant in seiner Erscheinung und erst anderthalb Jahre alt. Was seine Arbeit mit Kindern angeht, ist er schon fast ein echter Profi. Sein „Frauchen“ heißt Britta Bucholz . Sie ist Sozialpädagogin und Fachkraft für tiergestützte Therapie im integrativen Verfahren. Gemeinsam mit Skipper ist sie in Kindertagesstätten und Schulen unterwegs. Die Expertin besuchte nun sämtliche Klassen der Borndalschule.

Borndalschule

So richtig gearbeitet wurde mit dem Vierbeiner noch nicht, es war mehr ein „Beschnuppern“ und das im wahrsten Sinne des Wortes. Die „Kennenlern-Aktion“ diente dazu, erste Vorbehalte bei den Kindern abzubauen, Skipper konnte sich gleichzeitig an die Mädchen und Jungen sowie die vielfältigen Düfte in der Schule gewöhnen. Hunde, das ist bekannt, orientieren sich maßgeblich daran, was ihre Nase wahrnimmt.

Ziele tiergestützter Pädagogik sind insbesondere die Verbesserung der Lernatmosphäre, der individuellen Leistungsfähigkeit der Kinder, der zwischenmenschlichen Kommunikation sowie der sozialen und emotionalen Kompetenz. Mit dem Einsatz von Hunden in Schulen lässt sich noch viel mehr erreichen, wie zum Beispiel eine Steigerung des Konzentrationsvermögens, die Förderung der Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen sowie die Sensibilisierung der Wahrnehmung anderer Lebewesen.

Keine Angst

„Ich habe keine Angst vor Hunden“, „wir haben selbst einen Hund zu Hause“ – so und ähnlich lauteten die ersten Kommentare der Kinder. Dennoch war in den Gesichtern des einen oder anderen Mädchen oder Jungen Skepsis abzulesen. Die war jedoch schnell zerstreut, denn Skipper hat ein sanftes Wesen und viel Verständnis für Kinder.

Rasch lernten die Schüler, dass sie sich dem Tier am besten langsam nähern und ihm dabei die Hand entgegenhalten, damit der Hund sie ein wenig Beschnüffeln kann. Dann ist es meist kein Problem mehr, sein Fell zu streicheln oder zu kraulen.

Begleithundeprüfung

Ab Januar 2020 kommt Skipper regelmäßig jeden Dienstag in die Borndalschule. Gemeinsam werden er, Hundeführerin Britta Bucholz und die Mädchen und Jungen viele tolle Sachen gemeinsam lernen und unternehmen. Auch der Hund lernt ständig dazu. Er besuchte bereits die Welpenschule und einen Junghundekurs. Erfolgreich bestand er seine Familienbegleithundeausbildung. Jede Woche geht Skipper zum Training in die Hundeschule.

„Wir freuen uns sehr“, sagt die kommissarische Schulleiterin Ulrike Zeljko, „dass wir dank der Unterstützung durch den Förderverein und dank einer großzügigen Spende der Volksbank die tiergestützte Pädagogik in unserer Schule wieder anbieten können.“