Im Rahmen einer routinemäßigen Verkehrskontrolle stoppte die Polizei am Mittwoch zwischen 12 und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz an der B 54 in Höhe von Altenberge zahlreiche Autofahrer. Dabei bestand bei fünf Pkw-Fahrern der Verdacht, dass sie Betäubungsmittel konsumiert hatten. „Sie zeigten drogentypische Ausfallerscheinungen“, sagte Rainer Schöttler , Pressesprecher der Polizei, auf Anfrage unserer Zeitung. Anschließend wurde den fünf Pkw-Fahrern eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt, so Schöttler weiter. Außerdem notierte die Polizei sieben Ordnungswidrigkeiten – von Geschwindigkeitsüberschreitungen bis zu Mängeln an den Fahrzeugen. Des Weiteren mussten vier Pkw-Fahrer ein Verwarnungsgeld zahlen. Einer davon war nicht angeschnallt. „Auf der B 54 werden regelmäßig Kontrollen durchgeführt. Das gehört schließlich zu unseren Kernaufgaben“, erklärte Rainer Schöttler. An der Verkehrskontrolle am vergangenen Mittwoch war neben der Polizei auch der Zoll beteiligt.