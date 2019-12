Künstlerische Akzente gesetzt

Kultur wird in Altenberge groß geschrieben. Warum dass so ist und warum es nicht immer so war, wissen jetzt alle, die am Freitagnachmittag ins Bürgerhaus kamen. Dort las die junge Autorin Natalie Peracha ihre Weihnachtsgeschichte für Kinder „Luna und der Hexenbesen“. Viele Kinder und Eltern lauschten gespannt. Alle erschienen zur Geburtstagsfeier des „Hexenbesens“, der vor 20 Jahren als Kinderkulturreihe im Heimatverein aus der Taufe gehoben wurde.

Als 2011 die Jugendkreativwerkstatt in der Kulturwerkstatt das Licht der Welt erblickte, war ein weiterer idealer Kooperationspartner gefunden.

Susanne Opp Scholzen, „Hexenbesen“-Initiatorin und Leiterin der Jugendkreativwerkstatt, freute sich über die große Resonanz und begrüßte das Publikum. Als Akteure der Lesung mit Weihnachtsflair glänzten Peracha und Violinistin Louisa Roddey. „Beide waren schon mit fünf Jahren ,Hexenbesen-Kids´, so Opp Scholzen und haben zahlreiche Workshops besucht. „Ich freue mich, dass ihr heute auf künstlerisch-kreativen Wegen wandelt“, hob Opp Scholzen hervor.

Der stellvertretende Bürgermeister Manfred Leuker brachte ein besonderes Geschenk mit. Wie bei anderen Gruppen und Vereinen auch, wird der Gemeinde-Zuschuss für den „Hexenbesen“ um 10 Prozent erhöht. „Susanne, was du hier machst, ist ganz toll“, betonte der Heimatvereinsvorsitzende Franz Müllenbeck und übergab einen großen Blumenstrauß.

Perachas zauberhafte Geschichte über Luna und den Hexenbesen zog das Publikum ganz in ihren Bann. Sensibel abgestimmt steuerte Roddey auf ihrer Geige dazu selbstarrangierte Melodien, mehrfach auch bekannte Adventslieder, bei. Die Autorin beschreibt in ihrer Geschichte ein altes, „süßes kleines“ Hügeldorf, das die Bewohner einst Altenberge nannten. Gewaltiges Problem: In jener Zeit gab es dort keine Kreativität, keine bunten Farben und keine Musik. Dies sollte sich erst durch das Mädchen Luna ändern. Die Kleine ist so ganz anders als der Rest der Bevölkerung, die Kreativität erst gar nicht kennengelernt hatte. Luna träumt von bunten Kleidern, Drachen, von Zauberei, Tanzen und Singen. Oft spricht sie mit ihrem Freund, dem „Grauen Hasen“. Schließlich trifft das Mädchen auf den „Hexenbesen“, einen Club magischer Frauen. Dieser Zirkel war einst für die Kreativität in Altenberge verantwortlich gewesen und wurde von neidischen Menschen aus Nachbarorten vertrieben. So breitete sich das „Grau“ über dem Dorf aus. Hoch zu Besen fliegt Oberhexe Salina mit Luna dorthin zurück und ist entsetzt über die Tristesse. Aber es wird alles wieder gut und die künstlerischen Aktivitäten erreichen beachtliche Dimensionen, als der „Hexenbesen“ erneut das Ruder in die Hand nimmt. Und so ist es bis heute geblieben.

Es war eine wunderhübsch inszenierte Lesung mit kindgerechtem „Mystery-Faktor“, nicht nur die Kleinen hörten fasziniert zu. Als „Bonus“ gab es für das Publikum die von Sven Leberer fantasiereich illustrierte Geschichte als Heftchen aufbereitet zum Mitnehmen nach Hause.