Teddys, Torten und noch viel mehr

Vermutlich hätte sich selbst der Weihnachtsmann auf dem Kümperaner Weihnachtsmarkt wohl gefühlt. Denn hier, eingebettet in die erdige Geschichte vieler längst vergessener landwirtschaftlicher Maschinen und Werkzeuge, verbinden sich Kerzenlicht und Fantasien zu einer seltsamen, andernorts oft längst verlorenen Symbiose vorweihnachtlicher Sehnsüchte und Vorfreuden. Zudem sorgten ein flackerndes Herdfeuer in der alten Schmiede und ein wummender Bullerofen für anheimelnde Wärme um die zahllosen kleinen Bastelarbeiten zwischen den weihnachtsbaumgrünen Wesseler-Trekkern.

Und – man kannte sich. Waren es doch nicht nur die Traktorfreunde, die in dem ehemaligen Werksgelände eine Zukunft für ihre Oldtimerlieben gefunden haben. Auch deren Familien, zumeist von den Höfen im weiten Umland angereist, und die Beschicker dieses kleinen, aber feinen Marktes, kennen sich seit Jahren. So wie die „Marmeladenfrau“ Ria van der Loos aus Altenberge, die ihre teils abenteuerlich süßen Mixturen großzügig zunächst in Pröbchen und dann erst in Gläsern unters Volk bringt.

Das konnte Margret Kampmann aus Senden, auch eine treue „Marktfrau“, mit ihren reizenden kleinen selbstgenähten süßen Teddys logischerweise nicht. Aber hier sorgten schon die kleinen Besucher mit vielen „Ah‘s“ und „Oh‘s“ für Glanz auf Opas Augen und Umsatz. Den allerdings vermisste Porzellanmalerin Brigitte Fenker aus Steinfurt. „Es ist hier leider zu eng. So kann ich viele meiner schönsten Arbeiten erst gar nicht richtig zur Geltung bringen.“ Dennoch will sie wiederkommen. „Ist doch so familiär hier.“

Viele nutzten die Zeit zwischen Schauen, Staunen und Kaufen kleiner und zumeist praktischer Weihnachtsaccessoires zum Plausch mit Freunden – auch auf Holzbänken ganz gemütlich bei Kaffee und Kuchen. Schließlich sind die „Trekkerfrauen-Torten“ hier längst Legende. Genauso wie die „Weißen Pflaumen mit Sahnehauben und Zimt“, die Marita Lütke Uphues in ihrer Glühwein- und Punsch-Bar (nun schon seit sieben Jahren) kreiert. Heiße, kleine Köstlichkeiten, die oftmals selbst eine späte Trekkerheimfahrt unmöglich machten. Das war nur dem Weihnachtsmann und seinem „Red Nosed Reindeer“ vorbehalten...