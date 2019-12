Abwassergebühren steigen

Mit den Stimmen von CDU und UWG ist am Montagabend der Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet worden. Grüne und SPD votierten dagegen. Ein Griff in die Ausgleichsrücklage der Gemeinde ist allerdings erforderlich, um den rund 27,7 Millionen Euro-Haushalt für 2020 zumindest fiktiv auszugleichen. Das Minus beläuft sich auf etwa 2,4 Millionen Euro. Als der Etat für das kommende Jahr eingebracht wurde, betrug das Loch in der Kasse etwa 1,8 Millionen Euro. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde verringert sich von etwa 10,4 Millionen Euro in 2019 auf dann etwa acht Millionen in 2020.

Ein wesentlicher Grund für die gestiegenen Ausgaben ist in der Umrüstung sämtlicher Straßenlaternen auf LED-Technik begründet, die sich auf etwa 871 700 Euro belaufen. Dafür erhält die Gemeinde 464 920 Euro an Zuschüssen, den Rest muss sie selbst tragen.

Des Weiteren wurde im Laufe der Etat-Beratungen über zahlreiche Anträge beraten, die zu Mehrausgaben führen. Dazu gehört auch eine zehnprozentige Erhöhung der Zuschüsse an Vereine, die keine Zuwendungen aufgrund ihrer Mitgliederzahlen erhalten. Dazu gehört beispielsweise der Seniorenbeirat. Insgesamt werden dafür rund 4800 Euro im kommenden Haushalt zusätzlich eingestellt.

Und was kommt auf die Bürger zu? Aufgrund des Ausbaus und der Sanierung der Kläranlage werden ab 2020 die Abwassergebühren angehoben. Die Schmutzwasser-Gebühr wird um 37 Cent von 2,81 Euro auf 3,18 Euro erhöht. Der Bereich Niederschlagswasser steigt um zwei Cent von derzeit 50 auf 52 Cent.

Die Gebühren für die Abfallentsorgung 2020 können nur deshalb stabil gehalten werden, da noch 30 000 Euro aus einen Sonderposten zur Verfügung stehen und zum Gebührenausgleich führen.

Die Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer bleiben unverändert. Die Grundsteuer A wird allerdings um 9 Punkte angehoben. Die Mehreinnahme in Höhe von etwa 6000 Euro soll zweckgebunden zur Anpachtung und Gestaltung von Flächen genutzt werden, die dem Naturschutz zugute kommen sollen.

Erfreut kam Kämmerer Stephan Wolff zur Kenntnis nehmen, dass die Kreisumlage niedriger ausfällt als zunächst angenommen. Nun rechnet die Gemeinde hier mit Ausgaben in Höhe von etwa 10,07 Millionen Euro. Das sind etwa 195 000 Euro weniger als geplant.

Bevor der Haushalt 2020 verabschiedet wurde, nahmen die vier Fraktions-Vorsitzenden in ihren Reden Stellung zum Haushalt. Die Bebauung des Bahnhofshügels stellte dabei ein zentrales Thema dar. Dass CDU, SPD, Grüne und UWG hier zu einer einvernehmlichen Lösung kommen, ist sehr unwahrscheinlich. Zu weit liegen die Vorstellungen hier auseinander. „Besonders beim Thema Wohnen wird deutlich, dass „Gelder für die falschen Vorhaben, an falschen Stellen oder gar nicht eingeplant sind“, meint die SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrike Reifig und nennt damit den Hauptgrund, warum ihre Partei dem Haushalt nicht zustimmt.

Die Altenberger Christdemokraten sehen sich derweil auf einem gut Weg mit Blick auf den Bahnhofshügel und setzen auf einen breiten Wohn-Mix. „Dieses Baugebiet wird anders aussehen als die vergangenen“, so die CDU-Fraktionsvorsitzender Sigrid Schulze Lefert.