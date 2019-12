„Wir gestalten heute einen vergnüglichen Abend“ versprach Sven vom Quartett „Männermusik“ im „Mixed“ und hielt Wort. Die Formation bezeichnet sich auf ihrer Homepage selbst als „klingende Promenadenmischung“, was schon mal neugierig macht. Vor allem interpretieren sie bekannte Melodien aus der Pop- und Rockkultur von den Sechzigern bis zu den Zweitausendern und geben ihnen ein neues, unkonventionelles „Gewand“.

Da marschierten die Vier doch glatt mit Trommel, Bass und Akkordeon in die urige Gaststätte an der Kirche ein und schmetterten gleich ein traditionelles Weihnachtslied. So hat bestimmt noch niemand den Klassiker „Wir sagen euch an den lieben Advent“ gehört. So richtig zum Mitschunkeln oder besser noch zum Polkatanzen.

An diesem Abend schüttete die Band das reich bestückte Füllhorn ihrer Set-List groovend über dem in großer Zahl erschienenen Publikum aus. „Interaktion war angesagt, Superstimmung ist keine Einbahnstraße. Freundlich, unterhaltsam, beschwingt und manchmal auch etwas verrückt kamen die Bandmitglieder daher. Witz, Tempo und Groove waren die Zutaten, mit denen die virtuosen Musiker jeden Song reichlich würzten. Der Leadsänger hängte sich Miniatur-Discokugeln an die Ohrläppchen, setzte sich eine Brille im Elton-John-Stil auf und dann ging’s los. Eine Nummer wie „Das Model“ von den Robotersound-Spezialisten „Kraftwerk“ wurde zum swingenden Tanzhit. Auch der „Zigeunerjunge“ der unvergessenen Chansonette Alexandra, die auf dem Zenit ihres Ruhmes 1969 tödlich verunglückte, groovte ganz anders als im Original.

Das Altenberger Publikum ließ sich sofort von der Energie und Fröhlichkeit der Musikanten anstecken. Die Titel auf der Set-List wollten nicht enden, doch das wünschte sich auch niemand. Die Super-Jahresabschlussparty war einfach zu schön. Sommergefühle entfachte der „Sunshine Reggae“, der „Leuchtturm“ von Nena oder der „Sternenhimmel“ von Hubert Kah entfachten nostalgische Gefühle und ließen die „Neue Deutsche Welle“ vom Anfang der 80er Jahre erneut durch das Mixed schwappen.

Beim Titel „Weihnachtsparty“ musste das Publikum mitsingen – ob es wollte oder nicht. Das Improvisieren, Tanzen, Lachen und Witzeln steckte einfach nur an.