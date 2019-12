„Das war schon etwas Besonderes“, erinnert sich Franz Dimon . Besonders war, dass sein Bruder Ewald im April 1963 in Rietberg in den Franziskanerorden (Orden der Minderen Brüder) eintrat. Nach dem Philosophiestudium und der feierlichen Profess zog es den heute 78-jährigen Bruder Ewald Dimon nach Südamerika. Seitdem schlägt sein Herz für die Mission – er ist Mitglied der Franziskanerprovinz von Bacabal und seit 2004 Pfarrer in Piripiri im brasilianischen Bundesstaat Piauf.

Derzeit befindet sich Bruder Ewald Dimon in Deutschland, um wieder gesundheitlich auf die Beine zu kommen und einen ganz besonderen Gottesdienst zu feiern: Vor 50 Jahren, am 20. Dezember 1969, wurde Bruder Ewald im Dom zu Bacabal durch Bischof Pascasius Rettler zum Priester geweiht. Und genau deshalb findet am nächsten Freitag (20. Dezember) ein Dankgottesdienst anlässlich des Goldenen Priesterjubiläums von Bruder Ewald Dimon statt. Beginn ist um 16 Uhr in St. Johannes Baptist. „Alle Gemeindemitglieder, besonders diejenigen, die eng mit Ewald Dimon verbunden sind, sind zu diesem Festgottesdienst eingeladen“, heißt es in einer Ankündigung der Pfarrgemeinde.

Zurück zu Bruder Ewald Dimon, der 1941 als Sohn von Wienold und Anna Dimon in Altenberge geboren wurde. Dort wuchs er mit acht Geschwistern auf, davon leben noch sieben, die in Altenberge, Nordwalde, Hohenholte und Everswinkel wohnen.

Ein ganz wichtiges Datum für Ewald Dimon war sicherlich der 27. Mai 1967: An diesem Tag legte von Bremen aus ein Frachtschiff nach Brasilien ab. Mit an Bord war Ewald Dimon aus Altenberge.

Zusammen mit den Franziskanern und Seminaristen des Staates Ninas Gerais studierte Dimon Theologie und Portugiesisch. Anschließend wurde er zum Diakon, dann zum Priester geweiht. In den folgenden Jahren arbeitete Bruder Ewald in mehreren Pfarreien und wurde 1972 Leiter eines Gymnasiums der Franziskaner. Zudem gab der Priester mit einer kleinen Gruppe von Lehrern ein „Orientierungsblatt“ für die Evangelisierung in den Schulen heraus. Hinzu kam die Förderung von geistlichen Berufen zusammen mit den Mitbrüdern aus der Provinz.

Des Weiteren übernahm Bruder Ewald Dimon ab 1983 die Leitung des Postulats in Vorbereitung auf das Noviziat. Bei allen Tätigkeiten war die Zusammenarbeit mit mehreren Ordensschwestern und vielen Laien eine große Hilfe. Ab 1995 wurde Bruder Ewald nacheinander über 17 Jahre in vier Pfarreien als Pfarrer eingesetzt.

Das letzte große Fest für Pfarrer Dimon in Altenberge fand 2013 statt. Damals feierte er in St. Johannes Baptist sein Goldenes Ordensjubiläum.

Seit über 50 Jahren lebt und arbeitet Bruder Ewald Dimon in Südamerika. Für seinen Bruder Franz Dimon steht fest: „Er ist in Brasilien zu Hause.“