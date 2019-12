Am Dienstag wurde der Familienvater vom Amtsgericht Steinfurt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro verurteilt. Darüber hinaus wurde dem vorbestraften Täter der Führerschein für sechs Monate entzogen.

Am 19. Februar befuhr der Angeklagte gegen 16.15 Uhr mit einem Lkw die B 54 in Richtung Altenberge. Schon auf der Bundesstraße provozierten sich der Grevener und ein 54 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Horstmar am Steuer eines Fiat Panda beim Überholvorgang gegenseitig. Beide verließen die B 54 und fuhren auf die L 571 in Richtung Laer.

Hier setzten sich die Sticheleien fort. Der Fiat Panda-Fahrer fuhr so langsam, dass der Grevener ihn überholte und wohl mit zu geringem Abstand wieder einscherte. Beide Fahrer stiegen in die Eisen. Daraufhin versuchte der Horstmarer, den Lkw zu überholen. In Höhe des Führerhauses zog der Grevener mit seinem Lastkraftwagen plötzlich nach links.

Plötzlich ausgeschert

„Ich habe mich richtig erschrocken, als ich den Panda in meinem Rückspiegel sah“, begründete der Beschuldigte sein plötzliches Ausscheren auf die andere Straßenseite. Es kam zu einer Kollision an den Seiten beider Kraftfahrzeuge.

Der Fahrer des Pandas musste auf den linken Grünstreifen ausweichen und nahm einen Leitpfosten mit. Danach bremsten beide und stellten ihre Fahrzeuge auf den rechten Seitenstreifen ab. Der Täter beschuldigte den Zeugen, absichtlich gegen seinen Lkw gefahren zu sein. Das konnte das Opfer überhaupt nicht nachvollziehen. „Ich gebe zu, dass wir uns vorher auf der B 54 wie Affen verhalten haben. Ich bin jetzt mehr als zwei Millionen Kilometer als Berufskraftfahrer unterwegs gewesen, ohne so ein Theater. So etwas, was mir hier angelastet wird, habe ich nicht nötig“, setzte der Angeklagte noch einen drauf.

Richter zeigt sich gnädig

Auf dem Video war das plötzliche Ausscheren des Lkw nach links und das Ende des Überholvorgangs des Pkw zu erkennen. Die Staatsanwältin und der Richter bewerteten den Schwenk nach links nicht wie vom Täter angegeben als Folge einer Schrecksekunde, sondern als vorsätzlichen Versuch, den Überholvorgang des Fiat Pandas zu verhindern.

Die Staatsanwältin beantragte daraufhin eine Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro und den Einzug der Fahrerlaubnis für ein halbes Jahr. „Es war so nicht beabsichtigt“, entschuldigte sich der 27-Jährige kleinlaut.

Der Richter reduzierte den Geldbetrag für den Grevener um 600 Euro aufgrund des geringen Verdienstes und seines Status als junger Familienvater.