Kostenloses Trinkwasser

Dass das Haushaltsminus für 2020 im Zuge der Etat-Beratungen von etwa 1,8 auf 2,4 Millionen Euro gestiegen ist, hat viele Gründe. Neben den hohen Kosten für die Umrüstung der Straßenlaternen auf LED (wir berichteten) sind es viele kleinere Vorhaben, die auf Anträge der Ratsparteien zurückgehen und denen mehrheitlich zugestimmt wurde.

Beispiel Nummer eins ist ein Antrag der Grünen, der in Kürze umgesetzt wird: Im Rahmen der Umgestaltung des Marktplatzes wird ein Trinkwasserbrunnen mit eingeplant. „Damit soll die Aufenthaltsqualität und die Attraktivität des Marktplatzes gesteigert werden“, so Grünen-Fraktionsvorsitzender Werner Schneider . Der Brunnen kostet rund 8500 Euro. Das Wasser ist kostenfrei. Hinzukommen weitere Ausgaben: „Die laufenden Kosten belaufen sich auf etwa 4500 Euro pro Jahr“, kündigte Bürgermeister Jochen Paus an.

Beispiel Nummer zwei: Der Mitfahrerparkplatz an der Münsterstraße/L874 wird aufgewertet. Auf Vorschlag der CDU werden dort im kommenden Jahr 18 Bäume gepflanzt. Und das nicht nur aus optischen Gründen. „Gerade die Pflanzung neuer, zusätzlicher Bäume ist eine wertvolle Maßnahme für langfristigen Klimaschutz“, sagt Matthias Große Wiedemann, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender. Die Kosten: etwa 5000 Euro.

Beispiel Nummer drei: In öffentlich zugänglichen Gebäuden (Gemeindeverwaltung, Bürgerhaus, Schulen, Schwimmbad) sollen künftig, so ein Antrag der Christdemokraten, Defibrillatoren installiert werden. Für dieses Vorhaben stehen im Haushalt 2020 10 000 Euro zur Verfügung.

Beispiel Nummer vier: Die SPD hatte beantragt, dem „Zukunftsnetzwerk Mobilität NRW“ beizutreten, „um ein Gesamtkonzept kommunaler Mobilität zu entwickeln“, so Ulrike Reifig, Fraktionsvorsitzende der SPD. Die Entscheidung, sich im kommenden Jahr mit dieser Thematik noch einmal näher zu befassen, fiel den anderen Parteien nicht schwer. Denn: Die Mitgliedschaft ist kostenlos.

Neben den vielen kleinen Projekten sind im Etat 2020 mehrere Positionen enthalten, die sich unter dem Punkt Planungskosten zusammenfassen lassen: Dazu gehören beispielsweise 40 000 Euro, die ausgegeben werden können, um ein Gesamtkonzept für den Sportpark „Großer Berg“ erstellen zu lassen. Ein Konzept „Wohnen und Pflege im Alter“ soll ebenfalls auf den Weg gebracht werden. Dafür stehen 30 000 Euro zur Verfügung.

Doch nicht alle Anträge stießen auf Zustimmung: Der ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club), Ortsgruppe Altenberge, hatte beantragt, die Gemeinde solle im kommenden Jahr einen Fördertopf in Höhe von 5000 Euro auflegen, um damit die Anschaffung von E-Lastenrädern anzukurbeln. Lediglich Grüne und SPD unterstützten dieses Vorhaben. Die CDU möchte zunächst die Arbeit des Klimaschutzmanagers abwarten, der einen Gesamtvorschlag zur Klimaschutzförderung erarbeiten soll. Die UWG hatte grundsätzlich Bedenken, hier öffentliche Gelder bereitzustellen. Fazit: Der ADFC-Antrag fand keine Mehrheit.