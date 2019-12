Die Flohmärkte in der Kita St. Nikolaus erfreuen sich großer Beliebtheit. In den vergangenen drei Jahren ist dadurch ein Betrag von 2500 Euro zusammengekommen. Von diesem Geld wurden neue Turngeräte angeschafft und auch einige Spiele direkt auf dem Flohmarkt erworben. „Die Kinder und das Team bedanken sich bei allen Eltern“, so Kitaleiterin Alexandra Gehltomholt in einer Pressenotiz. Auch beim jüngsten Flohmarkt herrschte wieder ein reges Treiben in der Kita undviele Spielsachen und Kleidungsstücke fanden neue Besitzer. Die Gruppenräume waren prall gefüllt mit allem, was das Kind braucht – dazu gehörten unter anderem Schuhe, Strampler, Laufrad und Rasseln. Organisiert werden die Flohmärkte traditionell von einigen Eltern – und zwar komplett in Eigenregie. Von den Einnahmen gehen immer 20 Prozent an den Kindergarten.