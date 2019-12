Tauber gibt Grundstück zurück

Rückzug: Die Firma Tauber aus Münster wird ihren Sitz nicht nach Altenberge verlegen. Am 5. Dezember 2016 hatte das Unternehmen ein rund 40 000 Quadratmeter großes Grundstück in unmittelbarer Nähe zur B 54 gekauft. Fast exakt drei Jahre später, am vergangenen Montag, wurde im nichtöffentlichen Teil der Ratssitzung beschlossen, dass die Gemeinde das Grundstück Kümper V von der Firma zurückkauft. Der Preis: eine Million Euro.

Genau für diese Summe hatte die Gemeinde vor drei Jahren das Areal auch verkauft. Warum der Standortwechsel der münsterischen Firma nicht erfolgt, dazu äußerte sich Bürgermeister Jochen Paus wie folgt: „Das Unternehmen möchte sich neu aufstellen.“

Im Kaufvertrag mit der Firma Tauber hatte sich die Gemeinde damals ein Vorkaufsrecht einräumen lassen, falls das Unternehmen, das unter anderem im Spezialtiefbau und Kampfmittelräumdienst tätig ist, von seinen Umzugsplänen nach Altenberge Abstand nimmt.

Die Firma Tauber musste handeln. Schließlich bestand eine Bebauungspflicht – spätestens nach drei Jahren hätte der erste Bauabschnitt in Angriff genommen werden müssen. Pläne für ein Verwaltungsgebäude wurden den Kommunalpolitikern bereits im vergangenen Jahr vorgestellt. Doch die Firma Tauber bleibt in Münster – mit weiteren Standorten unter anderem in Nürnberg, Hamburg und Hannover.

Doch wie geht es nun weiter? Da ein gültiger Bebauungsplan für Kümper V besteht, soll rasch mit der Neuvermarktung begonnen werden. Etwa acht bis zehn Firmen stehen derzeit auf der Bewerberliste der Gemeinde, die sich für ein Gewerbe-Grundstück interessieren. Ob die vier Hektar in Kümper V komplett wieder an ein Unternehmen verkauft werden oder die Fläche in mehrere Grundstücke aufgeteilt wird, das steht derzeit noch nicht fest. Die Vermarktung bereitet Bürgermeister Jochen Paus keine Sorgen: „Bei Kümper V handelt es sich um eine sehr attraktive Lage.“ Dabei blickt er in erster Linie auf die optimale Verkehrsanbindung zur B 54 und zur A 1.

Im Haushalt 2020 sind für die Straßen- und Kanalplanung in Kümper V insgesamt 44 000 Euro vorgesehen.

Der Rückkauf des Grundstücks habe keinen Einfluss auf die weitere Entwicklung des geplanten neuen Gewerbegebietes Altenberge-Süd entlang der L 874, so Bürgermeister Paus auf Anfrage. Die Planungen dafür werden im kommenden Jahren vorangetrieben. Voraussichtlich nicht vor 2021 werden dort erste Baumaßnahmen erfolgen.

Nächstes Jahr werden sich die Kommunalpolitiker auch mit dem Thema Vergabe-Richtlinien beim Verkauf von Gewerbe-Grundstücken beschäftigen. Bislang gibt es keine Vorgaben, nach welchen Kriterien Grundstücke veräußert werden. Das soll sich in Zukunft ändern.