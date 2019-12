„Bis auf eine Schramme am Finger ist nichts passiert“, sagt Guido Roters , Leiter der Freiwilligen Feuerwehr , zu einem nicht ganz alltäglichen Einsatz, der sich am Donnerstagabend in einem Haus in Altenberge ereignete: Der Finger eines vier Jahre alten Jungen steckte im Abflussdeckel der Badewanne fest, nachdem das Wasser abgelassen worden war.

Hilfe war gefragt, denn der Junge konnte sich auch mit Unterstützung der Eltern nicht aus der misslichen Lage befreien. So rückten um 19.40 Uhr die Feuerwehr mit einem voll besetzten Einsatzwagen und der Rettungswagen aus. Neben Guido Roters kümmerten sich Paul Everding und Ralf Albers um das Kind.

Nicht zu vergessen das Plüschtier „Fridolin Brenzlig“, mit dem die Feuerwehrleute den Jungen ein wenig ablenken konnten, berichtet Roters auf Anfrage. Da die Schraube des Abflussdeckels nicht zu lösen war, setzte die Feuerwehr einen Seitenschneider ein, um den Deckel behutsam zu durchtrennen. Nach wenigen Minuten war die Arbeit erfolgreich beendet – der Abflussdeckel durchtrennt und der Finger des Jungen gerettet. Roters abschließend: „Das Kind hat nur ein paar Tränen vergossen.“