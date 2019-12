Seit zwei Jahren bietet der TuS in seinem Rehasportzentrum an der Münsterstraße ein gelenkschonendes Krafttraining unter fachlicher Betreuung im Gerätezirkel an. Die Verantwortlichen des TuS sind mit der Resonanz und dem Erfolg des Angebotes sehr zufrieden: „Viele Teilnehmer, mit unterschiedlichen Beschwerden und Krankheitsbildern, haben bereits positive Erfahrungen gemacht“, heißt es in einer Pressemitteilung von Helga Hölker . „Sie kommen zu uns mit Hüft- und Knieproblemen, Rücken-, Schulter- und Nackenbeschwerden, bedingt durch Arthrose, Operationen und Bewegungsmangel.“

Ziel des Gerätetrainings ist es, Beweglichkeit, Koordination, Kraft und Ausdauer zurück zu gewinnen. Es hilft auch, Schmerzen zu lindern, Gleichgewicht und Motorik so zu stärken, dass der Alltag entspannter bewältigt werden kann und Bewegung wieder Spaß macht, erläutert Hölker weiter. Alle Teilnehmer erzielten mit regelmäßiger Teilnahme schon nach wenigen Wochen kleine und große Erfolge.

Mit geschulten Fachkräften, guter Musik und gleichgesinnten Trainingspartnern bereite es allen Teilnehmen viel Freude und bietet eine hohe Motivation, mit viel Elan weiter zu trainieren, sagt Helga Hölker. Ein kostenloses Schnuppertraining ist jederzeit möglich.

Für weitere Informationen und Terminabsprachen sind Heidi Schorfheide-Smereczansky und Martina Heithaus unter Telefon 0 25 05/ 8 02 91 53 zu erreichen.