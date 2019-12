„Dieser Baum hat vor etwa 25 Jahren mit Ballen zu Weihnachten bei uns im Wohnzimmer gestanden“, schmunzelt Frau Weitkamp aus dem Rönnenthal, die diesen herrlich gewachsenen Weihnachtsbaum der Pfarrgemeinde zum Schmücken der Pfarrkirche zu Weihnachten gespendet hat. „Bis jetzt haben wir nach einem Aufruf immer jemanden gefunden, der bereit war, eine Tanne für unsere Pfarrkirche zu spenden“, freut sich das Team mit Heinz und Josef Augustin, Friedhelm Greiwe, Marco Schomacher , Orkan Scott, sowie Tobias und Andreas Löhring. Das Team ist jedes Jahr für die Weihnachtsdekoration zuständig und ist begeistert, eine so schöne Tanne gefunden zu haben, so die Kirchengemeinde St. Johannes Baptist in einer Pressemitteilung.

Sie weist zudem auf die Gottesdienste an Weihnachten hin. Die Feierlichkeiten zum Heiligen Abend beginnen um 14.30 Uhr mit einem Wortgottesdienst für Familien mit Kleinkindern. Um 16 Uhr findet eine Familienmesse mit Krippenspiel in Altenberge und um 16.30 Uhr in Hansell statt.

Das Festhochamt mit der musikalischen Begleitung eines Projektchores beginnt um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist.

Auch in diesem Jahr hat ein Team aus jungen Leuten die Jugendmesse an Heiligabend um 23 Uhr vorbereitet.

Am ersten Weihnachtstag lädt die Pfarrei zu den Festmessen um 8 Uhr und um 11 Uhr in Altenberge sowie um 9.30 Uhr in Hansell ein.

Zudem lädt die Pfarrgemeinde zum Weihnachtsliedersingen ein, das am Mittwoch (25. Dezember) um 17 Uhr beginnt. Es wird vom Kirchenmusiker Marco Schomacher begleitet.