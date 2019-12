Erfolgsgeschichte geht weiter

Bei der letzten Boogie-Session in diesem Jahr war der Saal Bornemann am Donnerstag noch einmal prall gefüllt. Traditionell erschien zum Jahresende Roland Lechtenberg aus Münster, der Mann mit der rauchigen Stimme und dem famosen E-Gitarrenspiel. Drei der vier „Hausband-Musiker“, Pianist Daniel Paterok , Bassist Frank Konrad und Drummer Udo Schräder starteten mit flotten Boogie-Nummern in den Abend. Pianist Fabian Fritz ist als Berufsmusiker oft unterwegs, weshalb aus dem Quartett an diesem Abend ein Trio wurde.

Als Gastmusiker Lechtenberg im lässigen Streifenhosen-Outfit mit weißem Jackett die Bühne betrat, startete er gleich mit dem Hit „Let the good times roll“. „Egal, ob ihr jung oder alt seid, findet euch zusammen und legt los“, fordert der Song auf, musikalisch eine tolle Zeit zu haben. Der Rhythm & Blues-Klassiker war ein echter Gute-Laune-Einstieg, der seine Wirkung nicht verfehlte.

Besonders gut kam eine „New-Orleans-Melange“ aus der Stadt mit der unvergleichlich dynamischen Musikszene und dem pulsierenden Nachtleben an. Manche Eigenkompositionen von Lechtenberg und Paterok standen auf der Set-List, aber auch bekannte Stücke wie „Going back to New Orleans“ oder das fröhliche „Carnival Time“. Besonders stolz ist der Gastmusiker darauf, dass sein Song „BSUR“ Englisch ausgesprochen „Be as you are“. Sei wie du bist, es bis in die Stadt der musikalischen Träume schaffte. „Er ist in der Interpretation einer Gospel-Formation beim „Jambalaya Gospel-Label“ erschienen. „New Orleans hautnah kann übrigens jeder am 5. Januar in der Epiphaniaskirche Münster erleben“, so Lechtenberg. Dort treten die „Joyfull Gospel Singers“ auf.

Norbert Fritz vom Vorstand der Kulturwerkstatt zog eine äußerst positive Bilanz. „Wir sind jetzt im achten Jahr und die Boogie-Session-Abende sind offenbar noch immer eine Erfolgsgeschichte“, betonte er. „Ich glaube, in 2019 begrüßten wir so viele Zuhörer wie nie zuvor.“ Highlights waren nicht nur die internationalen Künstler, wie Izi Onslow aus Birmingham, Dough Deming aus Detroit oder Nirek Mokar aus Paris, sondern auch einheimische Interpreten, wie der Münsteraner Gerd Gorke. „Genau genommen“, hob Fritz hervor, „war jeder Musiker wirklich klasse.“ Besonders freut er sich in 2020 auf den deutschen Bluesmusiker, Saxofonisten und Sänger Tommy Schneller. Zwei Neuerungen gibt es: Die Blues-Sessions werden von Donnerstag- auf Mittwochabend verlegt, damit Berufsmusiker Fabian Fritz wieder dabei sein kann. Die Sessions starten bereits im Januar, nicht wie gewohnt erst im März, dafür gibt es im Juli eine kurze Sommerpause.