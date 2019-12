Hilfe direkt nach der Geburt

Mit dem Projekt „wellcome“ unterstützt das Diakonische Werk im Kreis Steinfurt junge Eltern in der ersten stressigen Zeit direkt nach der Geburt ihres Nachwuchses. Zehn Ehrenamtliche engagieren sich derzeit im Kreis Steinfurt und bieten Familien praktische Hilfe an.

Gesine und Dieter Küsters aus Altenberge haben sich bereits während der Zeit der Schwangerschaft bei Koordinatorin Annette Robert gemeldet, um nach der Geburt ihrer Zwillinge Elino und Nelio Hilfe zu bekommen. „Wir wohnen noch nicht lange in Altenberge und haben keine Familie vor Ort, die uns unterstützen kann“, erläutert Gesine Küsters ihre Motivation. Sie kannte das Projekt bereits aus ihrer Zeit in Münster, als sie selbst überlegte, sich als Ehrenamtliche zu engagieren, heißt es im Pressetext.

Aus manchen Kontakten entstehen Freundschaften

Sylke Lüers, eine erfahrene „Zwillings-Betreuerin“, hilft seit Mai der Familie. Sie engagiert sich seit 2014 als „wellcome-Engel“ und steht Familien mit ihrer Erfahrung zur Seite. „Ich kann hier anderen Familien die Hilfe geben, die ich früher selbst gerne gehabt hätte“, erklärt die Groß- und Außenhandelskauffrau, die das Ehrenamt neben ihrem Beruf ausübt.

Sie selbst habe zwei Kinder in einer fremden Stadt großgezogen. Dass sie nun anderen helfen kann und durch ihre Gelassenheit Ruhe in den hektischen Familienalltag bringt, macht ihr große Freude. „Aus manchen Kontakten entstehen Freundschaften, da bin ich wie eine Oma für die Kinder“, so Lüers.

Erfahrung mit Kindern ist Voraussetzung

Einmal in der Woche kommt sie für ein paar Stunden zu den Küsters. Dann kümmert sie sich um die Zwillinge, damit Gesine Lüers Zeit mit ihrer großen Tochter Nola verbringen, einkaufen oder mit dem Hund spazieren gehen kann. „Oft bringe ich Nola zum Schwimmkurs oder wir gehen zu zweit in den Buchladen. Ohne Sylkes Unterstützung wäre das nicht möglich“, sagt Küsters.

Für die meisten Familien, die sich Unterstützung wünschen, findet Koordinatorin Annette Robert den richtigen „wellcome-Engel“. „Wir sind aber in allen Orten im Kreis Steinfurt auf der Suche nach Ehrenamtlichen, die das Projekt unterstützen“, so die Sozialpädagogin. Erfahrung mit Kindern sei dabei die wichtigste Voraussetzung. In einem gemeinsamen Gespräch mit der Familie schaue man dann, ob es passt: „Die Chemie zwischen Familie und der ehrenamtlichen Person muss stimmen, man muss sich vertrauen.“

Am Geld soll die Unterstützung nicht scheitern

Drei bis viermal im Jahr lädt sie die Ehrenamtlichen zu einem Austauschtreff ein, hinzu kommen Fortbildungen. Die „wellcome-Engel“ sind über das Diakonische Werk versichert und erhalten eine Fahrtkostenerstattung. Diese Kosten werden durch Spenden und eine Stundenpauschale gedeckt, die Familien zahlen, die eine Ehrenamtliche in Anspruch nehmen. „Am Geld soll die Unterstützung aber nicht scheitern“, macht Robert deutlich, „wir finden immer einen Weg“.