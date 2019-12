Botschafter im Ausland

Julien Diekel , Auszubildender der Schmitz Cargobull AG in Altenberge, hat das Zertifikat „Europass-Mobilitätsnachweis“ erhalten. Die Nachwuchskraft hatte mit Unterstützung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen mehrwöchige Auslandsaufenthalte während der Ausbildung absolviert und wurde während des 9. IHK-Forums „Aus- und Weiterbildung weltweit“ ausgezeichnet. „Wir brauchen junge Menschen, die als Botschafter der beruflichen Bildung in die Welt gehen und zeigen, welche Chancen Ausbildung bietet“, sagte Carsten Taudt , IHK-Geschäftsbereichsleiter Bildung und Fachkräftesicherung.

Ins Ausland

Die Europass-Mobilitätsnachweise überreichte Taudt gemeinsam mit Dr. Mark Speich, Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales des Landes Nord-rhein-Westfalen. Die wachsende Zahl der Unternehmen, die ihren Nachwuchs ins Ausland schicken, bewertete Speich als positiven Trend, dem viele Betriebe folgen sollten. Der Auslandsaufenthalt in der Ausbildung müsse selbstverständlicher werden. Speich: „Vor allem kleinen und mittleren Unternehmen verleiht das einen Charme, mit dem sie talentierte Nachwuchskräfte gewinnen können.“

Auslandsangebote seien ein wirksames Recruiting- und Marketing-Instrument, bekräftigte Carsten Taudt. „Nachwuchskräfte verbessern ihre Sprachkenntnisse, lernen kulturelle Unter-schiede kennen und gewinnen Selbstvertrauen. Das stärkt die Azubis und den Betrieb zum Beispiel für den Kontakt mit Geschäftspartnern aus anderen Ländern.“

Azubis motivieren

Das bestätigte auch Sonja Maurer, Personalreferentin und Ausbildungsleiterin bei der KTR Systems GmbH in Rheine. Seit 2010 schickt KTR Auszubildende zum Lernen in Betriebe in England, Nordirland, Irland und Spanien. „Wer bei uns lernt, fliegt raus“, sei das Motto bei KTR zur Persönlichkeitsent wicklung der Auszubildenden.

Thomas Böckenholt, Leiter im Ausbildungsmarketing der Westfälischen Wilhelms-Universität, betonte, dass Unternehmen mit Auslandsaufenthalten ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigerten. „Die Auszubildenden kehren zudem motiviert, gestärkt und mit neuen Impulsen für das Berufsleben zurück“, so Böckenholt.

Unternehmen, die Auszubildende und junge Fachkräfte ins Ausland schicken wollen, können sich an die IHK Nord Westfalen wenden. Die IHK unterstützt bei der Vermittlung von Prakti-kumsplätzen, Unterkünften und klärt die Frage von Fördermöglichkeiten und Formalitäten. Damit verfolgt sie gemeinsam mit dem Bundestag und der nordrhein-westfälischen Landesregierung das Ziel, den Anteil der jungen Fachkräfte, die in der Ausbildung ein Auslandspraktikum absolvieren, bis 2020 auf zehn Prozent zu erhöhen. Derzeit liegt die Quote bei knapp sechs Prozent.