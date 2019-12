Die Kirchengemeinde St. Johannes Baptist lädt auch in diesem Jahr zur Jugend-Christmette am Heiligen Abend ein, die um 23 Uhr in der Pfarrkirche beginnt.

Das Thema dieses Gottesdienstes lautet „Wärme kann man teilen!“. Dabei ist die Wärme des Lichtes vom Christkind gemeint. Ein Vorbereitungsteam bestehend aus Jugendlichen der Pfarrgemeinde, hat sich für diesen Gottesdienst was Besonderes einfallen lassen, heißt es in einer Pressemitteilung von St. Johannes Baptist.

Zu Gast sein wird auch eine Solosängerin, die die Eucharistiefeier musikalisch mit dem Kirchenmusiker Marco Schomacher unterstützt.

Im Anschluss sind alle Besucher im Jugendheim zum gemütlichen Austausch und Ausklang eingeladen, teilt die Pfarrgemeinde weiter mit.

Viel früher sind am heutigen Heiligabend die Jüngsten der Pfarrgemeinde eingeladen: Um 14.30 Uhr beginnt der Wortgottesdienst mit Krippenfeier für Familien mit kleinen Kindern. Um 16 Uhr beginnt in St. Johannes Baptist die Familienmesse mit Krippenspiel. Eine weitere Familienmesse beginnt heute um 16.30 Uhr in Hansell.

Die Festmesse zu Heiligabend findet heute um 18 Uhr in der Altenberger Pfarrkirche statt.