Ein Heiligabend ohne den Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr ist eigentlich nicht vorstellbar. Auf keinen Fall für die Bewohner des Edith-Stein-Hauses. Gespannt warten sie jedes Jahr auf den Besuch der Musiker, die bei ihrem Gang durch das Dorf auch im Seniorenheim Station machen.

Am Blumenweg starteten die Musiker des Blasorchesters. Während in den Häusern noch die letzten Vorbereitungen für das Fest liefen, spielte der Musikzug an verschiedenen Punkten im Hügeldorf weihnachtliche Lieder. Die Krüsellinde liegt ebenfalls immer auf dem Weg. Letzte Station ist dann das Edith-Stein-Haus. Seit vielen Jahren kommen die Musiker an diesem besonderen Tag vorbei, um bei der Feierstunde am Nachmittag in der Cafeteria Weihnachtslieder zu spielen.

Einrichtungsleiter Oliver Hordt begrüßte alle Anwesenden. Außer dem Auftritt der Feuerwehrmusiker wurden in der festlich geschmückten Cafeteria noch weihnachtliche Texte und Gedichte vorgelesen. Dazu kam Gitarrenmusik. Ein besinnlicher Einstieg in die Feiertage für Bewohner und Verwandte.

Zum Schluss versammelt sich der Musikzug dann immer noch bei einem ganz besonderen Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, dem ein weihnachtliches Ständchen gebracht wird. In diesem Jahr war das Markus Engelke, Leiter der Jugendfeuerwehr, der zahlreiche Jugendliche für die freiwillige Feuerwehr begeistert.

Während Mitglieder aus sämtlichen Abteilungen bei Getränken und Plätzchen dem Ständchen lauschten, kam direkt ein Einsatz. Auf der Münsterstraße musste eine Ölspur beseitigt werden. Kein Problem für die Wehrleute.