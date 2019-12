Nordhausen in Thüringen: Bedeckter Himmel, ehemalige Kiesgruben mit Tauchtiefen von mehr als 40 Metern und Wassertemperaturen im Grenzbereich. Mittendrin drei Taucher der DLRG , die bei Rettungs-, Aufstiegs- und Orientierungsübungen ihr Können als künftige Tauchlehrer unter Beweis stellen.

Ortswechsel, zur fast gleichen Zeit am Offlumer See in Neuenkirchen: Vier Taucher der DLRG, die auf sich allein gestellt unter Wasser Suchübungen absolvieren, Unterwasser-Arbeiten ausführen und bei einer Rettungsübung ihre Leistungsfähigkeit als künftige Einsatztaucher beweisen. Die diesjährige Ausbildungsoffensive der DLRG schließt mit hervorragenden Ergebnissen ab – drei neue Tauchlehrer und vier neue Einsatztaucher kann das DLRG-Team in seinen Reihen begrüßen.

„Bei der Qualifizierung geht natürlich nichts ohne Unterstützung“, heißt es in einer Pressemitteilung der DLRG weiter. Die Ausbildung der Tauchlehrer wurde in Zusammenarbeit mit dem „International Aquanautic Club“ (I.A.C) durchgeführt, die der Einsatztaucher, die genauso hervorragend organisiert war, über den DLRG- Bezirk Steinfurt. „Ohne Steffen Schmitz und Marcel van den Berg als verantwortliche Organisatoren wären diese Ergebnisse nicht möglich gewesen“, so die DLRG abschließend.