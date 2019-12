„Man wird nie fertig“

160 Regal-Meter, Computer, ein Laptop, Spezial-Kartons, ein Schrank für Bücher und und und: Das „Regionale Zentrum für Genealogie und Ortsgeschichte“, das sich in Stenings Scheune befindet, nimmt nach und nach Gestalt an. Vor Kurzem kam der zweite Zuschuss aus dem „Leader-Fördertopf“ des Kreises Steinfurt an: Der Heimatverein freut sich über 8000 Euro. Auf der anderen Seite standen Ausgaben für die Ausstattung der Räumlichkeiten im Obergeschoss von Stenings Scheune in Höhe von rund 14 000 Euro an. Die fehlenden 6000 Euro steuerte der Heimatverein bei.

„Wir haben jetzt schon sehr gute Arbeitsbedingungen“, sagt Wilfried Borgschulte , einer der Mitinitiatoren der Heimatvereins-Gruppe „Ortsgeschichte und Genealogie“, die vor zehn Jahren aus der Taufe gehoben wurde. Doch wer Geschichte bewahren möchte, der muss auch über adäquates Material und Arbeitsbedingungen verfügen. Und im ersten Geschoss von Stenings Scheune gibt es die passenden Räumlichkeiten. Mit dem „Leader“-Geld“ wurde unter anderem ein großer höhenverstellbarer Tisch mit einer optimalen Beleuchtung angeschafft. Damit gibt es nun hervorragende Möglichkeiten, um die vielen „Schätzchen“ genauer unter die Lupe zu nehmen.

Gefreut hat sich die Gruppe auch über einen sogenannten Plan-Schrank. Dort können nun große Plakate und Karten, die nicht mehr zusammengerollt werden müssen, untergebracht werden, erläutert Felizitas Plettendorf.

Zudem stehen der Arbeitsgruppe jetzt verschiedenste Kartons zur Verfügung, um Karten, Dias, Fotos oder Schriftstücke zu archivieren. „Dabei handelt es sich um unterschiedlichste Kartons in verschiedener Qualität“, erzählt Mechtild Witte, die federführend für die Einholung der Angebote und verantwortlich für die Koordination mit dem Kreis Steinfurt war. Ein dicker Aktenordner, den Witte in den Händen hält, dokumentiert den umfangreichen Schriftverkehr. Doch der ist nunmehr erledigt.

Schließlich ruft die Arbeit: Vor allem die Digitalisierung steht jetzt an, so Wilfried Borgschulte. „Daran können wir noch jahrelang arbeiten.“

Die Arbeit geht den Heimatfreunden nicht aus. Immer wieder kommen Bürger mit alten Briefen, Büchern, Bildern oder Familienchroniken vorbei und überlassen sie dem Heimatverein. Und dann geht es richtig los. Es werden drei Stapel mit folgender „Aufschrift“ gemacht: „Kommt weg, behalten wir, wird eingescannt“, beschreibt Felizitas Plettendorf die Vorgehensweise mit einem Lächeln im Gesicht.

Mittlerweile holen sich andere Heimatvereine – auch über die Kreisgrenzen hin­aus – Anregungen von den Altenberger Heimatfreunden. „Wir stehen mit Tipps jederzeit zur Verfügung“, sagt Werner Witte, zweiter Vorsitzender des Heimatvereins.

Die Grundausstattung für das „Regionale Zentrum für Genealogie und Ortsgeschichte“ ist nun vorhanden. Wilfried Borgschulte: „Damit können wir in den nächsten Jahren gut arbeiten.“ Und Werner Witte fügt an: „Man wird nie fertig.“