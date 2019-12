„Bedeutung des Amtes sehr bewusst“

Statt nachzufragen, stärkten die Altenberger Christdemokraten bei ihrem traditionellen „Fest zwischen den Jahren“ im Saal Bornemann am Freitag Martin Sommer den Rücken. Ortsvorsitzender Markus Tönsgerlemann tat es mit deutlichen Worten: „Wir haben Martin Sommer nicht für das Amt vorgeschlagen, weil er Altenberger, sondern ein erfolgreicher Kreisdirektor ist.“ Die rund 80 Gäste ermunterten den 55-Jährigen mit lang anhaltendem Applaus nach seiner Bewerbungsrede, die er schon vor zwei Wochen im internen Kreis gehalten hatte, an seiner Kandidatur festzuhalten.

Bevor Martin Sommer den Altenberger CDU-Mitgliedern erklärte, warum er sich für die Nachfolge von Dr. Klaus Effing bewirbt, stellte er klar: „Ich bin weder vorgeprescht, noch habe ich mich an Absprachen nicht gehalten.“

Als wiedergewählter Kreisdirektor sei er sich der „Bedeutung und dem Umfang“ des Führungsamtes sehr bewusst. Er werde den Apparat mit 1400 Beschäftigen und 650 Polizeibeamten ab dem 1. April, wenn Effing sein neues Amt in Köln antrete, kommissarisch bis November führen. Martin Sommer wörtlich: „Das ist für mich dann die Einarbeitungszeit.“

Mobilitätskonzepte gegen verstopfte Innenstädte, die die Menschen verstärkt in die Bahn und auf die Fahrradsättel bringen, Nachhaltigkeit und Klimaschutz („Wir haben uns schon damit beschäftigt, als Greta Thunberg noch gar nicht geboren war“), Integration der Kriegsflüchtlinge nach den Werten des Grundgesetzes, eine gesicherte Grundversorgung auch in den Dörfern, schnelles Internet bis 2025, der Dialog mit der Landwirtschaft – der Kreisdirektor widmete sich ausführlich den Herausforderungen, denen sich der Kreis in den kommenden Jahren seiner Ansicht nach stellen müsse.

Seiner eigenen Partei schrieb Sommer ins Stammbuch: „Die Menschen müssen verstehen, was wir wollen.“ Das hatte zuvor auch schon Bundestagsabgeordneter Marc Henrichmann gesagt. „Wir müssen uns besser verkaufen“, merkte der Gast aus Havixbeck selbstkritisch an, „und selbstbewusst in die kommenden Wahlen gehen.“ Dazu müsse die CDU aktiv die Themen setzen.

Christina Schulze Föcking zog in ihrer Bilanz zur bisherigen Regierungsarbeit der CDU-FDP-Koalition im Land ein positives Fazit: „Wir reagieren wirklich gut zusammen.“ Man habe viel vorangebracht. Jüngstes Beispiel sei die Kinderschutzkommission, deren Sprecherin sie jetzt sei. Dabei gehe es darum, dieses wichtige Thema fest in der parlamentarischen Arbeit zu verankern. Schulze Föcking wörtlich: „Wir wollen durch diesen Unterausschuss Systemlücken schließen.“