Der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Steinfurt, Georg Heflik , verabschiedete nun in einer Feierstunde Klaus Lippert aus Altenberge in den wohlverdienten Ruhestand. Bereits seit dem 1. Januar 1995 war Klaus Lippert als aktives Mitglied im Ortsverein Altenberge tätig und von Anfang an lag sein besonderes Interesse auf dem Bereich der Ausbildung der Bevölkerung in allen Erste-Hilfe-Bereichen, heißt es in einer Pressemitteilung des DRK .

Als Gymnasiallehrer brachte er dafür eine Vielzahl von Ausbildungen sowie die erforderlichen Dozentenqualifikationen mit. „Er wirkte über viele Jahre mit einem Einsatz, der weit über das übliche Maß hinausging“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Zu seinen Schwerpunkten gehörten unter anderem die Erst-Helfer-Ausbildung, Wiederbelebung mit Defibrillation, Erste Hilfe bei Körperbehinderten, Ausbildungen für den Sanitätsdienst sowie Erste Hilfe am Kind.

2012 wurde Klaus Lippert zum Erster-Hilfen-Beauftragten des Kreisverbandes Steinfurt ernannt. Seinem Engagement ist es wesentlich zu verdanken, dass der Kreisverband seit Jahren auf ständig steigende Ausbildungszahlen verweisen kann und stets eine führende Rolle unter den Kreisverbänden in Westfalen-Lippe einnehmen konnte. Für diese herausragenden Leistungen wurde Klaus Lippert die Verdienstmedaille des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe verliehen und ebenso zahlreiche Auszeichnungsspangen für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement für die gute Sache des DRK.

Aus Altersgründen hat sich Klaus Lippert entschieden, seinen aktiven Dienst im Jahr 2019 zu beenden und sein Amt in jüngere Hände zu geben. Seine Nachfolge hat er selbst geregelt und hat dafür Jens Fasel und Andreas Stark aus dem Ortsverein Burgsteinfurt des Deutschen Roten Kreuzes gewinnen und zwischenzeitlich auch einarbeiten können. Georg Heflik bedankte sich bei Klaus Lippert für die beeindruckende Leistung in den vergangenen Jahren und wünschte ihm für seinen weiteren Lebensweg alles Gute, besonders aber Glück und Gesundheit.