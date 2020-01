Die Chorgemeinschaften Altenberge und St. Lamberti in Münster führen den ersten Teil aus Georg Friedrich Händels „Messias“ in der Fassung von Mozart und den ersten Teil aus Felix Mendelssohns Oratorium „Christus“ auf. Das Konzert findet am 11. Januar (Samstag) um 17.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist statt. Begleitet werden die Chöre vom Kourion-Orchester und einem Solistenquartett. Für das Konzert sind noch einige Karten im Vorverkauf zu erwerben. Die Leitung des Konzertes teilen sich Kirchenmusiker Marco Schomacher und Lamberti-Kantor Alexander Toepper. Der Eintritt beträgt 15 Euro, für Schüler und Studenten zehn Euro. Karten sind über das Pfarrbüro von St. Johannes Baptist, Chormitglieder und Kirchenmusiker Marco Schomacher erhältlich.