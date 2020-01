Als erster Gast der neuen Boogie-Session 2020 hat sich Holger Weber aus Dortmund am 15. Januar (Mittwoch) ab 20 Uhr im Saal Bornemann, Bahnhofstraße 1, angemeldet. Soul Jazz sei das rothaarige Stiefkind des Modern Jazz. Er sei die Musik der Orgelbands. Er sei funky, laut, manchmal sentimental, die vergessene Popmusik des schwarzen Nachkriegsamerikas, schreiben Fabian Fritz, Daniel Paterok und die Kulturwerkstatt Altenberge in ihrer Ankündigung.

Holger Webers „Soul Jazz Lab” ist eine groovende Hommage an die Orgelcombos der 1960er Jahre, als hart swingende Bands wie die von Brother Jack McDuff oder Jimmy Smith den Chittlin‘ Circuit mit ihrem gospelgetränkten Soul Jazz regierten. Der Gitarrist Holger Weber wurde in Heidelberg geboren. Er studierte Jazzgitarre am Conservatorium Hilversum beispielsweise bei Wim Overgaauw, Peter Nieuwerf und Jesse van Ruller sowie privat bei Rodney Jones, Attila Zoller und Peter Bernstein. Seit 1997 lebt und arbeitet er als Musiker in Dortmund. Weber spielt bei Soul Brotherhood, den Dotown Wonderbros und im Holger-Weber-Trio. Er spielte beispielsweise mit Keith Copeland, Sjoerd Dijkhuizen, Peter Bernstein, Danny Fitzgerald, Michael Gustorff, Peter Kosch, Bernhard Berkhout, Eddie Landsberg, Dirk Schaadt, Matthias Nadolny und vielen mehr. Der Eintritt ist bei den Sessions wie immer frei.

Reservierungen direkt bei Norbert Fritz, Telefon 0 25 05 / 10 21, E-Mail: norbert-fritz@gmx.de oder über die Kulturwerkstatt Altenberge: kontakt@kulturwerkstatt-altenberge.de.