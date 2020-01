Auf Einladung der Kulturwerkstatt Altenberge und des Kulturrings präsentiert Sarah Giese am Freitag (17. Januar) um 20 Uhr in der Kulturwerkstatt „K“, eine Solo-Theaterperformance nach dem Roman „33“ von Kjersti A. Skomsvold. Eine Frau, K. genannt, 33 Jahre alt, Mathematikerin, eigentlich Rationalistin, kämpft mit der Liebe zu zwei Männern, einer schweren Krankheit, den Dämonen des Verlusts, den scheinbar irrationalen Geheimnissen des Körpers und der Frage nach der unmöglichen Möglichkeit der Liebe.

Bildgewaltig, lyrisch, witzig und gleichzeitig erbarmungslos lädt K. in ihre Gedankenwelt ein, in der sie die großen Daseinsfragen erörtert. Entstanden ist ein Theatersolo, das Sinnfragen schräg, berührend und gar nicht schwerfällig erkundet, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Karten im Vorverkauf gibt es ab sofort bei Bücher Janning und im Bioladen (10 Euro). Die Tickets an der Abendkasse und Reservierungen kosten 12 Euro. Reservierungen sind per info@kulturwerkstatt-altenberge.de möglich.