Werden die Bäume an der Buchenallee gefällt? Das wünschen sich einige Anlieger der Straße. Ein Blick in ein von der Gemeinde in Auftrag gegebenes Gutachten lässt nichts Gutes erahnen. Der Zustand der insgesamt 19 Rotbuchen und einer Roteiche ist nicht gerade rosig. „Es ist davon auszugehen, dass es in zeitlich absehbaren Zeiträumen noch zu verstärkten Degenerationserscheinungen/Totalausfällen von Bäumen kommen wird“, so der letzte Satz des Gutachtens. Dieses wird in der nächsten Sitzung des Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschusses beraten, die am Montag (20. Januar) stattfindet. Beginn ist um 18 Uhr im Bürgerhaus. Zuvor werden sich die Kommunalpolitiker ab 17 Uhr vor Ort ein Bild vom Zustand der Bäume machen.

Totalausfall

Beim Lesen des 37 Seiten umfassenden Gutachtens entsteht der Eindruck, dass es fast an ein Wunder grenzt, dass die Buchen, die etwa 50 bis 60 Jahre alt sind, sich überhaupt so lange „halten“ konnten. So stehen die Bäume beispielsweise laut Gutachten im Verhältnis zu möglichen Baumgrößen „auf deutlich zu kleinen Baumscheiben“. Alle Buchen weisen zudem im Kronenbild das für vitalitätsgeschädigte Buchen charakteristische Schadbild des sogenannten Krallenwuchses in den Triebspitzen der Kronen auf. Diese Erscheinungsweise entstehe durch „jahrelangen stark verkürzten Trieblängenzuwachs“, so das Gutachten weiter. Des Weiteren liegen die Wurzelteller zum Teil deutlich oberhalb des Bodenniveaus.

Baumscheiben zu klein

Trotz der vielen Minuspunkte bescheinigt das Gutachten den Buchen einen „großen ökologischen Wert“ – sie seien unter anderem durch Schattenwurf, Staubfiltrierung und Sauerstoffproduktion von hoher Bedeutung.

Nun werden die Kommunalpolitiker entscheiden müssen, was mit den Bäumen an der Buchenallee geschehen soll.