Damit die anhaltende Nachfrage an Gewerbeflächen in Altenberge auch in Zukunft bedient werden kann, möchte die Gemeinde neue Gewerbeflächen ausweisen. Um das Planungsrecht zu schaffen, führt die Gemeinde derzeit das Verfahren zur 68. Änderung des Flächennutzung-planes durch. Im Parallelverfahren wird der Bebauungsplan Nr. 91 „Gewerbegebiet Altenberge-Süd“ aufgestellt.

Im Rahmen der laufenden Bauleitplanverfahren lädt die Gemeinde alle interessierten Bürger zu einer öffentlichen Bürgerversammlung ein, die am kommenden Donnerstag (23. Januar) stattfindet. Beginn ist um 19 Uhr im Bürgerhaus.

Vorrangiges Ziel der Bürgerversammlung soll es demnach sein, über die Inhalte, Ziele und Auswirkungen der kommunalen Planungen zu informieren. Während der Versammlung besteht für jedermann die Möglichkeit, sich zu den Planungen zu äußern.

Die Verfahrensunterlagen für „Altenberge-Süd“ können auch im Internet unter https://www.o-sp.de/altenberge/verfahren eingesehen werden.