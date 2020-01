Zwischen Heavy Metal und Schlager

Der Kontrast könnte kaum größer sein – auf der einen Seite Heavy- Metal-Fan, auf der anderen Seite dröhnen bald regelmäßig Karnevalsschlager aus den Boxen. Doch für Tobias Dahlhaus ist das kein Problem. Für den Prinzen der KG St. Johannes geht es langsam in die heiße Phase der Session 2019/2020. Erster Höhepunkt: Das Entruper Winterfest am heutigen Samstag. Der 42-jährige Dahlhaus sieht dem bevorstehenden Trubel und Terminstress gelassen entgegen. „Ich sehe das ganz entspannt“, sagt der Computer-Experte, der sich gerade im beruflichen Umzugsstress befindet. Er hat die Büroräume der Firma Dahlhaus&Laumann von der Münsterstraße an die Steinkuhle verlegt. Doch die Arbeit mit Servern und Netzwerken bereitet ihm genauso wenig Kopfzerbrechen wie die Karnevalszeit.

Galasitzung

Das hat einen guten Grund: „Wir haben ein tolles Team.“ Schließlich werde rund um den Prinzen die Hauptarbeit geleistet. Vom Deko-Team für die Galasitzung bis zum Elferrat, der den Prinzen bei seinen Auftritten stets begleitet. „Ich kann mich eigentlich ganz entspannt zurücklehnen“, sagt der Johannes-Regent mit einem Lächeln im Gesicht.

Das Prozedere der närrischen Zeit in Altenberge ist Tobias Dahlhaus bestens bekannt. Immerhin gehört er bereits seit sechs Jahren dem Elferrat der KG St. Johannes an. Durch Ralf Hölkemann angesprochen, wagte Dahlhaus damals den Sprung aufs karnevalistische Parkett. Und: „Ich war ruckzuck vom Karneval infiziert“, blickt der aktuelle Prinz zurück. Und nun der Sprung nach ganz oben. Mit etwas Ausdauer hat es der 42-Jährige also geschafft, die Nachfolge von Prinz Stephan Laubrock anzutreten.

Jugendspieler

Die nötige Kondition holt sich Tobias Dahlhaus seit vielen Jahren bei der „Freitags-Truppe“. Dort haben viele ehemalige Jugendspieler des TuS eine Heimat gefunden. „Eben Leute, die keine Profis geworden sind“, schmunzelt Tobias Dahlhaus.

Anderen Menschen eine Freude zu bereiten, das ist für Dahlhaus ein ganz wichtiges Anliegen im Karneval. „Der soziale Faktor ist nicht zu unterschätzen“, betont der in Altenberge lebende und geborene Prinz und denkt dabei unter anderem an die Auftritte rund um Rosenmontag: Höhepunkte sind für Dahlhaus der Besuch im Edith-Stein-Haus und die großartigen Empfänge in den beiden Grundschulen. „Es macht Spaß, anderen Menschen eine Freude zu machen“, betont der Regent auf Zeit.

Metallica

Zurück zur Musik: Bereits als Jugendlicher konnte sich Tobias Dahlhaus für Heavy-Metal-Bands wie Metallica oder Iron Maiden begeistern. Seine Liebe für diesen Musikstil ist ungebrochen, regelmäßig geht er zu Konzerten – und vor sechs Jahren ist die Sparte Karnevalsschlager hinzugekommen. Dahlhaus: „Das gehört einfach dazu und ist für mich vollkommen in Ordnung.“

Auch seine Frau Ilknur ist von der Karnevalsleidenschaft ihres Mannes ganz angetan. „Sie steht voll und ganz dahinter“, freut sich der Karnevalsprinz. So wird es auch bei der großen Prunk- und Gala-Sitzung der KG St. Johannes am 1. Februar (Samstag) sein, wenn die Partnerinnen des Elferrates gemeinsam in die Gooiker Halle einmarschieren – mit dabei natürlich auch Ilknur Dahlhaus.