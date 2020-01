Die „Hölle von Entrup“

Wer schon nachmittags gekommen war, konnte das Entruper „Winterfest“ in voller Länge genießen. Und das – mit leckerem Kuchen und deftigen Schnittchen. Schon bald zeichnete sich ab, dass aus dem „Winterfest“ bei Bornemann ein grandioser karnevalistischer Nachmittag werden könnte. Raus aus der Kühle des Winters in das heiße Feuer der „Hölle von Entrup“ – moderiert von Andreas Schliekmann und Günter Wicknig.

Und so geschah es. Mit einem Rahmenprogramm der Extraklasse unter Beteiligung aller Entruper – vom irren Bühnenbild bis zur grotesken Kostümierung – katapultierten sich die närrischen Schützen mit rasant wachsender Begeisterung aller hoch in die Oberklasse münsterländischen Karnevals . Charmant und zu Herzen gehend von den „Mini“-Garden der KG St. Johannes (Berg-Hüpfer und -Zwerge) begleitet.

Alle waren von deren kecken Auftritten hin und weg. Atemlos verfolgten sie die Gardemariechen mit ihren „Gummiknochen“ oder den Charme der tanzenden „Geister“ und „Feen“. Selbst Bürgermeister Jochen Paus rief in die jecke Menschenmenge: „Ich bin stolz auf Euch. Ihr seid schon eine tolle Bauerschaft!“

Recht hat er. Denn den Entrupern um ihren Vorsitzenden Bernd Laubrock, dessen Gattin Rosi (Vorsitzende des Festkomitees), tatkräftig unterstützt von den beiden Königspaaren Georg und Bärbel Kumpmann und Tino und Manuela Grafe, gelang das, wovon in anderen Narrenhochburgen nur geträumt werden kann: „Gemeinsam (auch ohne Gagen) feiern bis der Arzt kommt“.

Trump und Putin

So wie die Kfd-Theater-Frauen mit ihrer umwerfenden „Equitana“ samt Trump und Putin von der „Deckhengststation in Beerlage“. Oder die „Vier singenden Kintrups“ und ihr Lied vom verseuchten „Nusstellerblues“. Dann die Sketche mit Martina Vogt und Günter Wicknig. Großartig die „Entruper Hitparade“ mit „Heino“, „Micky Krause“ und einem Dutzend singender Schützen mit dem 93-jährigen Josef Schmiemann in der Mitte. Und nicht zuletzt der grandios gefeierte Show-Auftritt der „Entruper Buben“, dem zweifellos besten Männerballett im Münsterland.

„Micky Kraus“

Über Stunden konnten sich im Saal Bornemann etliche Prinzen und Delegationen benachbarter Gesellschaften von der Einmaligkeit dieser Sitzung überzeugen. Sie spürten dabei, dass es den Entrupern nicht darum ging, die übliche Rollen „Ihr da oben, wir hier unten“, zu spielen. So ganz nach dem Motto: Bringt uns mal zum Lachen, dafür haben wir ja bezahlt. Nein! Die „Hölle von Entrup“ lebte vom Miteinander. Jeder war gefragt, alle spielten mit.

Männerballett

Musikalisch begleitet wurden die Narren vom bestens eingestellten DJ-Team „Go Musik: (Niklas Winter, Patrik (Bodo) Barnd und Mirko Töns. So sangen sie, eingehüllt in einen wahren Ordensregen, animiert von einem Rudel tolldreister Teufel, glücklich und närrisch vereint: „Heut‘ wird die Sau geschlacht‘, da wird die Wurst gemacht, in unserem schönen und leckeren Grünkohl-Land.“