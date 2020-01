Sarah Giese ist ein vielseitiges Talent. Neben vielen anderen Aktivitäten leiht sie Hörspiel-Charakteren ihre Stimme. Als Schauspielerin glänzte sie in der Kulturwerkstatt. In schillernden Facetten verkörperte bei ihrer Solo-Theaterperformance „K“ eine 33-jährige Mathematiklehrerin. Diese zerreibt sich zwischen ihrer rationalen Lebenseinstellung und ihren starken Gefühlen. Expressiv haucht Giese der Figur aus dem Roman „33“ der Norwegischen Schriftstellerin Kjersti A. Skomsvold Leben ein. Eingeladen hatte die Kulturwerkstatt in Kooperation mit dem Kulturring.

Ausdrucksstark, gewaltig und für manche Zuschauer geradezu verstörend war Gieses schauspielerischer Ausdruck in diesem Stück. Zwischen den Begrenzungen eines gigantischen Infusionsständers verbiegt sie sich, um ausgiebig ihre gynäkologische Untersuchung zu kommentieren. Frau „K“ hat einen starken Kinderwunsch, nur die Schwangerschaft will sich nicht einstellen. Ihr geliebter Ferdinand war gemütskrank und stürzte sich vom Balkon. Sie selbst leidet an einer schweren Lungenkrankheit und wartet auf die Transplantation. Und dann ist da noch Samuel, den sie auf einer Vortragsveranstaltung beobachtet. Heimlich versucht die Frau zu taxieren, ob er vielleicht für einen One-Night-Stand taugen könnte.

Immer wieder überwältigen sie die Erinnerungen an Ferdinand. Sie umklammert einen großen Hundekorb und stellt sich vor, es wäre der Geliebte. Ein schmalgratiger Tanz zwischen quälendem Rückblick und aufkeimendem Wahnsinn? Kann „K“ überhaupt noch lieben und geliebt werden? Selbstzweifel machen sich breit, Bindungsängste treten hervor. Sie möchte ihren Schülern alles über Mathematik beibringen, doch halt: Würde dadurch die Bindung zu ihnen nicht zu stark werden? Fragen über Fragen. Immer wieder bricht der Kinderwunsch durch. Ein Hund mit Namen „Kind“ wird zum Ersatz, für sie ist es eine Vorbereitung auf den Nachwuchs. Kreativität wird nicht nur bei der Darstellung, auch bei den Requisiten deutlich. Der Hund ist ein Blasebalg, den sie hinter sich herzieht. Die manisch-depressiven Bewusstseinszustände, die „K“ beklemmend auslebt, machen das Stück unheimlich, sind aber zugleich zentraler Inhalt der Performance.

Liebe, Verlust, Leben und Tod sind die Themen, um die sich die Protagonisten in dämonischer Pein windet. Giese liefert eine reife schauspielerische Leistung ab und versteht es, den Spagat zwischen düsterer Verzweiflung und Hoffnung überaus eindrucksvoll darzustellen.