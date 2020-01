Bemerkenswerter Auftakt

Marco Schomacher , Altenberges Kirchenmusiker, lässt nicht locker. Im vierten Jahr in Folge organisiert er eine kleine, aber feine Orgelwoche, spielt mitunter selbst mit und stellt eben auch die kleine historische italienische Orgel in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist im wahren und übertragenen Sinne in den Mittelpunkt.

Für den Auftakt der aktuellen Reihe hatte er am Sonntagabend den bemerkenswerten Münchener Organisten Christoph Hauser gewonnen, der sich kenntnisreich und gekonnt dieses besonderen Instruments annahm.

Man kann darüber nachsinnen, ob der Musiker mit Blick auf den nur mäßig geheizten Kirchenraum mit neun Variationen von Samuel Scheidt (1587-1654) über einen Springtanz von John Dowland begann. Jedenfalls stellte Christoph Hauser schon mit diesem weltlichen Stück seine bemerkenswerte Spielkultur und unaufgeregte Spielweise überzeugend vor. Ihm sind historische Instrumente vertraut und so bewies er auch an der schönen, kleinen Orgel sein Augenmaß. Dies tat er beispielsweise, wenn er mit seiner Bearbeitung einer Sinfonia für Orgel und kleines Orchester aus der Kantate BWV 35 von Johann Sebastian Bach das von dem großen Orgelmeister vorstellte, was an diesem Instrument auch vernünftig dargestellt werden kann.

Hausers eigene Improvisationen fügten sich regelrecht organisch zwischen Alfred Schnittkes (1934-1998) „Pantomime“ aus der „Suite im alten Stil“ und zwei echten Entdeckungen des Abends ein. Giambattista Martins (1706-1784) Sonata in F wies klare und interessante musikalische Themen auf und diese waren in ebenso klare Strukturen gegossen. Über ihn wird berichtet, dass sich unter anderen Wolfgang Amadeus Mozart von ihm unterweisen und für Orgelkompositionen beraten ließ. Am Sonntagabend bekamen die Zuhörer in dem von Kerzen stimmungsvoll illuminierten Mittelschiff vor Ohren geführt, warum dies wohl so war.

Zum Abschluss des Programms brachte Christoph Hauser dann kleine Preziosen aus einer „Messe in d“ von Jean-Jacques Beauvarlet-Charpentier (1737-1794) zu Gehör. Dabei wurde deutlich, das dieser Komponist ein hörenswertes Potenzial, der Organist bemerkenswerte Fähigkeiten und die kleine historische italienische Orgel wunderbare Klangfarben besitzt. Diese Entdeckungen hätten mehr Zuhörer verdient gehabt.

► Fortgesetzt wird die Orgelwoche am morgigen Mittwoch (22. Januar) in St. Johannes Baptist. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.