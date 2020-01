Für die tanzenden „Berggeister“ und „Feen“ der Karnevalsgesellschaft St. Johannes ging ein Traum in Erfüllung. Vor rund 50 Karnevalsgesellschaften – mit entsprechend vielen Prinzen und Prinzenpaaren-- durften die Gardemädchen die WDR-Sitzung „Westfalen hat auf die Pauke“ in der Halle Münsterland eröffnen. Und das mit Bravour. Begleitet von dem kompletten KG-Vorstand unter Andreas Leuker, Prinz Tobias und Ex-Prinzen sowie zahlreichen festlich kostümierten Frauen sahen die Altenberger einen von viel Beifall begleiteten Auftritt. Den Sitzungsabend zeichnete der WDR für seine große TV-Sitzung „Westfalen haut auf die Pauke“ auf, die am 25. Februar im „Dritten“ übertragen, wird.