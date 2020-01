„Bäume sind nicht akut gefährdet“

Wie es mit den Buchen an der Buchenallee weitergeht – auf die Antwort müssen die 30 Anlieger, die bei der Gemeinde eine Fällung der 50 bis 60 Jahre alten Bäume beantragt haben, noch warten. Nach einem Ortstermin, der am Montagnachmittag stattfand, und einer zum Teil lebhaften Diskussion im Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss steht bislang nur eines fest: Die Angelegenheit wird erneut zur Beratung in die Fraktionen zurückverwiesen – Ergebnis offen.

Zunächst hatte der Baumsachverständige Martin Rensing den Politikern und zahlreichen Zuhörern die wesentlichen Aussagen seines Gutachtens erläutert. Fazit: Zwar finden sich die Buchen nicht in einem optimalen Zustand, „akut gefährdet sind die Bäume aber nicht“, so Rensing. Lediglich bei einem Baum sei davon auszugehen, dass er voraussichtlich in Kürze nicht mehr zu halten sei. Rensing weiter: „Es gibt keine Buche, die von heute auf morgen gefällt werden muss.“

Für die Grünen steht fest: Die Buchen müssen bleiben. „Welche Maßnahmen müssen wir ergreifen, um die Bäume zu erhalten?“, wollte Grünen-Fraktionsvorsitzender Werner Schneider wissen. Zudem müsse eine Lösung gefunden werden, mit der „die Anlieger auch leben können“, so Schneider.

Die Lösung des Problems scheint einfach zu sein: „Die Baumscheiben müssen so groß wie möglich vergrößert werden“, sagte Martin Rensing. Des Weiteren müssten der Asphalt und das Pflaster herausgenommen werden. So könnten sich die Buchen „unter Umständen wieder regenerieren“, sagte der Baum-Experte Rensing.

„Und wie sieht es mit der ökologischen Leistung aus“?, fragte Ronald Baumann ( SPD ). Für eine Buche, die gefällt werde, müssten zehn bis 20 neue angepflanzt werden, lautete die Antwort von Martin Rensing. Roman von Janta Lipinsky (SPD) sprach sich für einen Erhalt der Buchen aus: „Ich sehe nicht, dass in zehn Jahren alle Bäume gefällt werden müssen.“ Er vermisse allerdings eine konkrete Empfehlung, wie fortgefahren werden solle.

Benedikt Schulze Hülshorst ( CDU ) erinnerte daran, dass damals „falsche Bäume gepflanzt worden sind“. Darauf müsse die Politik „jetzt reagieren“. Insbesondere dann, wenn die Verkehrssicherungspflicht nicht mehr gewährleistet sei. Schulze Hülshorst: „Bei stark geschädigten Bäumen müssen wir auch mal ans Fällen denken.“ Frank Neumann (CDU) machte aber deutlich: „Keiner möchte alle Bäume an der Buchenallee platt machen.“ Zudem sei noch keine Entscheidung gefallen, so Neumann.

Cordula Nemitz (UWG) plädierte für den Erhalt der Bäume und verwies auf ökologische Aspekte. Nemitz: „Wir müssen alle Maßnahmen ergreifen, um die Buchen zu retten.“

Die vom Gutachter geforderte Vergrößerung der Baumscheiben bis zu den Grundstücksgrenzen hätte unter anderem zur Folge, dass der Gehweg an diesen Stellen wegfällt. Es sei beim Straßenverkehrsamt zudem zu prüfen, ob eine Spielstraße (Tempo-7-Zone) genehmigt werden könne, so Bürgermeister Jochen Paus. Dann bewege sich der Fußgänger auf der Fahrbahn. Des Weiteren dürften im Falle einer Spielstraße Pkw nur auf gekennzeichneten Flächen parken.

Ein Antrag der Grünen, im Frühjahr erneut eine Begehung an der Buchenallee durchzuführen und Vorschläge für Maßnahmen zum Erhalt der Bäume zu erhalten, fand keine Mehrheit. Von Stillstand kann keine Rede sein. Mehrheitlich wurde beschlossen, dass die Verwaltung prüfen soll, welche Maßnahmen zur Rettung der Buchen ergriffen werden können. Zudem wird die Gemeindeverwaltung mit dem Kreis Steinfurt das Thema „Spielstraße“ erörtern. In einer der nächsten Sitzungen des Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschusses werden die 20 Buchen erneut auf der Tagesordnung stehen.