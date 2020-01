„Ein großartiger Mensch“

Im Alter von 86 Jahren ist Anton Liebrand , langjähriger Organist der Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist, am 16. Januar gestorben. „Mit dem Tod von Anton „Tönne“ Liebrand hat Altenberge wohl eine der prägendsten Gestalten des musikalisch-kulturellen Lebens unseres Dorfes von der Mitte des 20. Jahrhunderts bis in die vergangenen Wochen verloren“, so Kirchenmusiker Marco Schomacher . Anton Liebrand, meist liebevoll „Tönne“ genannt, hat als Küster, Organist und Chorleiter jahrzehntelang die Kirchenmusik an St. Johannes Baptist geprägt. Dazu gehört beispielsweise die Gründung der Schola, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiern kann.

„Mit einem außerordentlichen Engagement hat er, weit über seinen Dienst hinaus, Generationen von Altenbergern mit seiner Musik auf ihrem Lebensweg, in Freude und Trauer begleitet“, so Marco Schomacher weiter. Dabei hatte sein Wirken ein starkes Fundament in seinem Glauben. Mit Liebrand verliert die Kirchengemeinde einen glaubwürdigen Katholiken, der stets den Menschen in der Gemeinde zugetan war.

Neben seiner Anstellung bei der Kirchengemeinde fand „Tönne“ aber immer auch die Zeit und Energie über den Dienst hinaus seinem Hobby, das er zum Beruf machen konnte, nachzugehen. Zahlreiche, auch weltliche, musikalische Gruppierungen gehen auf Anton Liebrands Initiative zurück, wurden von ihm geleitet oder konnten ihn als vielseitigen Musiker in ihren Reihen begrüßen.

Mit der Gründung der „Kiepenkerle“ zum Beispiel hat er den Grundstein zur Bewahrung der gesungenen plattdeutschen Sprache gelegt und so manche Feier, gerade auch des Heimatvereins, bereichert.

In Altenberge ist der mit seinem Akkordeon ausgerüstete Liebrand zu einem festen Bestandteil der Vereinskultur geworden. Dabei war der Verstorbene stets ein Mann mit einem feinen Humor, einem wachen Blick fürs Wesentliche und definitiv ein Mann der Tat.

„Tönne“ liebte das Dorf Altenberge, das ihm und seiner Familie zur Heimat geworden war. „Mit ihm sterben leider viele erzählenswerte Geschichten, viele Erinnerungen an vergangene Zeiten, Menschen und Ereignisse“, sagt Marco Schomacher. „Vor allem stirbt mit ihm ein großartiger Musiker und Mensch. Altenberge wird ihn vermissen.“