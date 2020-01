Vogelflug inklusive

Normalerweise arbeitet Johanna Altrogge als MTRA (Medizinische-Technisch-Radiologie-Assistentin) im Uniklinikum in Münster. Doch nach dem Abschluss ihrer MTRA-Ausbildung im Herbst des vergangenen Jahres fasste sie den Plan, noch einmal das Münsterland für einige Wochen zu verlassen. „Ich wollte nicht sinnlos durch die Welt reisen“, sagt die 29-Jährige. Es ging dann zwar in die „weite Welt“ hinaus, doch alles andere als sinnlos war ihr sechswöchiger Aufenthalt in Afrika allemal. Das Ziel: Das kleine Krankenhaus in der Gemeinde Kooki in Uganda, das auch mit großem Einsatz von Dr. Rogers Biriija , Pfarrer von St. Johannes Baptist, aufgebaut wird. Von ihren Erfahrungen in der Heimat von Pfarrer Rogers wird Johanna Altrogge am kommenden Dienstag (28. Januar) ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus berichten.

Der Kontakt der Münsteranerin nach Uganda kam über Umwege zustande: Ihr Mann Reinhard Altrogge ist Mitglied in der katholischen Studentenverbindung „Winfridia-Breslau zu Münster“. Und nicht nur er, sondern auch Kirchenmusiker Marco Schomacher. Der wiederum hatte Pfarrer Rogers zu einem Vortrag bei der Winfridia eingeladen – und seitdem fühlt sich die nichtschlagende Studentenverbindung dem Krankenhausprojekt in Uganda eng verbunden. Schnell war klar, dass Winfridia auch finanziell den Menschen in Uganda, speziell dem Krankenhaus in Kooki, unter die Arme greifen wollte. Eine Geldspende trug beispielsweise dazu bei, dass die Einrichtung des OP-Saals realisiert werden konnte. „Wir möchten das Projekt dauerhaft unterstützen“, sagt Reinhard Altrogge.

Operationen

Nun können die Altenberger, die ebenfalls das Uganda-Projekt von Pfarrer Rogers unterstützen, am nächsten Dienstag von Johannes Altrogge erfahren, wie derzeit die Lage vor Ort ist.

2016 wurde der erste Bauabschnitt eröffnet – und zwar eine Ambulanz-Station. Es folgten zwei weitere Gebäude, eine Entbindungsstation und ein Operationssaal. „Jetzt können fast alle wichtigen Operationen durchgeführt werden“, sagt Pfarrer Rogers.

Kochen für Patienten

Während ihres Aufenthalts in Kooki lernte Johanna Altrogge auch den Krankenhausalltag kennen. „Es gehört einfach dazu, dass auch Vögel durch die Gebäude fliegen“, erzählt die 29-Jährige. Zur Besonderheit des Krankenhauses zählt beispielsweise, dass Angehörige in einem Nachbargebäude das Essen für die Patienten kochen müssen, so Johanna Altrogge. Das Krankenhaus kann dies nicht übernehmen.

Besonders stolz ist Pfarrer Rogers darauf, dass er es geschafft hat, auf lokaler Ebene eine Krankenversicherung einzuführen. Im Schulgeld, das Eltern für Kinder in der benachbarten Schule in Kooki zahlen, wird auch ein geringer Beitrag für eine Krankenversicherung abgeführt. „Jetzt kommen auch viele Schüler“, hat Johanna Alt­rogge festgestellt. Und dann geht es oftmals auch zu einem Zahnarzt, der ebenfalls im Krankenhaus einen Behandlungsraum hat. „Aber viele Kinder kommen zu spät“, hat Alt­rogge festgestellt. Besonders die Zahnpflege sei ein großes Problem.

Krankenpflegeschule

Die nächsten Projekte in Kooki stehen bereits kurz vor dem Start. Dazu gehören der Bau einer Krankenpflegeschule und die Erweiterung des Krankenhaus-Komplexes um zwei weitere Stationen. Auch hier gibt es eine finanzielle Unterstützung aus Deutschland – und zwar unter anderem von Winfridia.