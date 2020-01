Am vergangenen Montag führte das DRK Altenberge in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst den ersten Blutspendetermin in diesem Jahr durch. 208 Blutspender erschienen, hierunter 13 Personen, die zum ersten Mal dabei waren. Als Ergänzung zu der Blutspende konnten sich die Spender kostenlos für die Knochenmarkspende registrieren lassen. 18 Personen nutzten diese Gelegenheit. „Dieses ist bei den Neuregistrierung bei einer Blutspende ein sehr guter Wert“, heißt es in einer Pressemitteilung des DRK.

„Wir hatten uns diesmal beim Essen etwas Besonderes ausgedacht“, blickt die Blutspendebeauftragte Sabrina Voges auf die „Speisekarte“. „Die Kolpingfamilie Altenberge hat für uns Reibeplätzchen gebacken.“ „Damit haben sie stark zum Erfolg beigetragen, so das DRK weiter. Voges: „Viele Spender haben gesagt, dass Sie aufgrund der Reibeplätzchen dieses Mal auf jeden Fall zur Blutspende kommen wollten.“

Aufgrund der sehr guten Erfahrung haben das DRK Altenberge und die Kolpingfamilie vereinbart, die Zusammenarbeit bei der ersten Blutspende im nächsten Jahr fortzusetzen.

Zudem hat das DRK Altenberge noch einen Wunsch zu Beginn des Jahres: „Da viele von unseren Helferinnen und Helfern berufstätig sind und es leider nicht immer einrichten können, an den Terminen anwesend zu sein, suchen wir Unterstützung“, so der erste Vorsitzende Joachim Schmitz. „Wenn Sie also Zeit und Lust haben, uns zu unterstützen, sind wir dafür sehr dankbar. Vorkenntnisse sind hierfür nicht erforderlich.“

► Interessierte können sich per E-Mail an geschaeftsstelle@drk-altenberge.de wenden oder unter Telefon 0 25 05/93 96 70 mit der Geschäftsstelle, Michael Dartmann, Kontakt aufnehmen.