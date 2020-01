Weitere Betriebe willkommen

Die ersten Anmeldungen liegen bereits vor, doch weitere sind willkommen, um die Ausstellungshalle im Autohaus Krause bald adäquat zu füllen. Dort findet am 13. und 14. März (Freitag/Samstag) erneut eine Ausbildungsbörse statt. „Wir wollen dieses Angebot dauerhaft etablieren“, sagte gestern Morgen Bernhard Bäumer , Vorsitzender der Kaufmannschaft, die die Ausbildungsbörse wieder organisiert.

Im vergangenen Jahr waren es 25 Aussteller, vom örtlichen Handwerksbetrieb bis zur Pflegeeinrichtung, die sich an zwei Tagen präsentierten. Bislang haben zwölf Firmen zugesagt, so Sebastian Nebel von der Gemeindeverwaltung, der die Anmeldungen entgegennimmt. Deshalb sind weitere Betriebe gefordert, sich an der Ausbildungsbörse zu beteiligen.

„Es ist eine ideale Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen“, sagte Paul Everding, Inhaber einer LVM-Versicherungsagentur, und Vorstandsmitglied der Werbegemeinschaft. Junge Leute könnten hier ganz umkompliziert erste Kontakte mit potenziellen Arbeitgebern aufnehmen.

Dass insbesondere kleine und mittlere Betriebe händeringend Azubis suchen, ist bekannt – und in Altenberge nicht anders. Egel, ob in einem Handwerksberuf oder im kaufmännischen Bereich. Die Zeiten seien vorbei, dass beispielsweise bei der Volksbank haufenweise Bewerbungen auf einen Ausbildungsplatz eingingen, berichtete Jörg Leichert von der Altenberger Volksbank-Filiale. Vor zehn bis 15 Jahren habe es auf fünf Ausbildungsplätze etwa 50 Bewerbungen gegeben. Heute kommen auf drei Ausbildungsplätze manchmal nur zehn Bewerbungen, sagt Jörg Leichert.

Ein Problem, dass viele Arbeitgeber haben: Oftmals nutzen Azubis eine Ausbildung als Sprungbrett für ein künftiges Studium. „Oder wollen nachher einen Meister machen und dann studieren“, so Bernhard Bäumer, der aus seinen Erfahrungen im Tischlerhandwerk berichtete.

Werbegemeinschafts-Mitglied Norbert Fieke vom gleichnamigen Handwerksbetrieb stellt „leider immer wieder fest, dass die Nachfrage gering ist“. Fieke: „Viele wollen nicht mehr ins Handwerk.“ Umso wichtiger sei es deshalb für Unternehmen, sich im Rahmen einer Ausbildungsbörse zu zeigen, betont Sebastian Nebel. Egal, ob aus Altenberge, Laer, Nordwalde oder Steinfurt. Nebel: „Jeder ist willkommen.“