Vor einem Publikum Texte vorlesen, erfordert ja schon Mut. Besonders, wenn die Vorleser gerade mal in der dritten und vierten Klasse einer Grundschule sind. Da muss oft auch noch der Finger Wort für Wort mitlesen. Wenn es schließlich noch eine Geschichte auf Plattdeutsch ist, dann ist das bestimmt nicht einfach.

Am vergangenen Donnerstag beteiligten sich sieben Kinder der Borndalschule am 21. plattdeutschen Lesewettbewerb der Grundschulen. Organisiert hatten das der Heimatverein und die Borndalschule. Eine Jury bewertete das Können der Grundschüler. Alle lasen die gleiche Geschichte vor. Gewinnerin war schließlich Anni Eilert . Auf den zweiten Platz kam Jakub Feist und Dritter wurde Philipp Schulze Relau. Die Gewinnerin kann jetzt beim plattdeutschen Wettbewerb auf Kreisebene antreten.

Felicitas Plettendorf, Mitglied des Altenberger Heimatvereins, will weiter mit Anni Eilert und auch mit den anderen Kindern üben, wenn sie Spaß an der plattdeutschen Sprache haben. Die vier vierten Plätze gingen an Lasse Elte, Timo Rottmann, Henner Specking und Ciwan Sür.

Die Geschichte drehte sich um Bauernschläue. Auf der Salzstraße in Münster war ein Bauer unterwegs.