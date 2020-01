25 ernst zu nehmende Bewerber

Es wurden nur wenige Fragen gestellt und Anregungen gegeben: Fast 30 Frauen und Männer informierten sich bei einer Bürgerversammlung über das geplante Gewerbegebiet „Altenberge-Süd“ im Bürgerhaus. Nach den Einführungen von Bürgermeister Jochen Paus und Wirtschaftsförderer Sebastian Nebel sowie der detaillierten Erläuterungen zur rund zehn Hektar großen Fläche entlang der L 874 von Norbert Reimann vom Osnabrücker Planungsbüro Hahm (PBH) gab es kaum Kritik aus der Versammlung.

Paus unterstrich, dass die Bezirksregierung in Münster erst der Entwicklung dieser neuen Fläche südlich der Landstraße in Richtung Havixbeck und der K 50 in Richtung Hohenholte zugestimmt hatte, nachdem die Gemeinde von einer geplanten Wohnbaufläche am „Krüsel“ Abstand genommen habe. Nach dem Rückzug der Firma Tauber aus Münster stünden zusätzlich rund 40 000 Quadratmeter Gewerbefläche im Gebiet „Kümper V“ wieder zur Verfügung, schloss Paus.

Altenberger Firmen wollen sich vergrößern

Sebastian Nebel ging noch tiefer ins Detail: In den vergangenen Monaten habe er zahlreiche Telefongespräche mit Unternehmen geführt, die sich in Altenberge ansiedeln wollen. „Die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir uns auf die Gewerbesteuerzahlungen von großen Firmen nicht verlassen können. Deshalb wollen wir den kleineren und flexibleren mittelständischen Unternehmen interessante Gewerbeflächen zur Verfügung stellen.“

25 ernst zu nehmende Bewerbungen dementsprechender Firmen, die meisten aus Altenberge, mit einem Bedarf von insgesamt rund 80 000 Quadratmetern lägen ihm vor. „Viele wollen sich vergrößern oder ihr an vielen Standorten befindliches Unternehmen bei uns konzentrieren. Dadurch würde sich auch die CO-Bilanz merklich verbessern und wir tun etwas gegen den Klimawandel“, sagte Sebastian Nebel. Zum Rückkauf des Tauber-Grundstückes sagte Nebel: „Es ist trotzdem gut, dass wir so ein großes Filet-Stück noch in Reserve haben.“

Etwa 83 Prozent der Fläche werden bebaut

Norbert Reimann führte aus, dass der Landesbetrieb Straßenbau NRW keine Bedenken habe, das neue Gewerbegebiet über die L 874 zu erschließen. Innerhalb von „Altenberge-Süd“ sollen Stichstraßen in den Süden, in den Westen und in den Osten (mit Wendehammer) der Fläche führen. Drei bis sechs Meter breite Grünstreifen umranden das Gebiet in Richtung Landschaft. Etwa 83 Prozent stehen zur Bebauung zur Verfügung. „20 Prozent davon müssen zwingend begrünt werden“, so Reimann. Merklich schallemittierende Unternehmen müssen sich in Richtung Osten ansiedeln. Wie in allen Gewerbegebieten Altenberges ist die Höhe der Gebäude auf zwölf Meter begrenzt.

Bei den 25 Interessenten sei kein stark emittierender Betrieb dabei. Die meisten davon wünschen sich Flächengrößen zwischen 2000 und 10 000 Quadratmetern. „Es gibt demnächst Vergaberichtlinien, an die wir uns halten müssen“, sagte Bürgermeister Paus.

Eine Anregung gab es dann doch noch: Es wurde eine Höhenbegrenzung der Lichtmasten der einzelnen Betriebe vorgeschlagen, um die nächtliche Lichtbelastung außerhalb des Areals zu reduzieren.