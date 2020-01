Wohnquartiere im Ort entwickeln

Die SPD möchte mehr Einfluss auf die Baupolitik im Innenbereich des Ortskerns nehmen. „In Altenberge überlassen wir die Schaffung innerörtlichen Wohnraums dem freien Markt“, heißt es in einer Pressemitteilung von Ulrike Reifig , Fraktionsvorsitzende der SPD. „Jede freiwerdende innerörtliche Fläche oder zum Verkauf stehendes Haus wird von Investoren aufgekauft.“

Sogar mögliche Potenzialflächen für eine Bebauung werden, bevor sie überhaupt auf den Markt gelangen, aufgekauft, so Reifig. Dort würden dann kompakte Mehrfamilienhäuser und Wohnraum mit hohen Mieten entstehen, meint die SPD-Politikerin. „Es wird bis an die Grenzen des Machbaren gebaut, womit viele Probleme einhergehen.“ Dazu gehörten Parkplatzprobleme, Beschwerden der Nachbarschaft über die kompakte Art der Bebauung und das sich damit verändernde Ortsbild als Folge.

„Damit geben wir die innerörtliche Entwicklung aus der Hand und sind zumeist nur noch Zuschauer einer rasanten Entwicklung“, meint Ulrike Reifig.

Die Sozialdemokraten möchten gemeinsam mit den Menschen in Altenberge, im Ortskern und in den Wohngebieten neue Wohnquartiere entwickeln. In diesen Wohnquartieren soll soziales und nachbarschaftliches Wohnen und Leben mitgedacht werden. Aufgrund demografischer Faktoren und veränderter Wohn- und Lebensbedarfen, werde das immer wichtiger, schreibt Reifig.

In einem ersten Schritt will die SPD dazu ein Flächenkataster anlegen, das mögliche Flächen für eine Quartiersentwicklung identifiziert. „Dazu sind Vor-Ort-Begehungen, das Wissen um solche Flächen und auch die sensible Ansprache von Eigentümern notwendig“, so die Fraktionsvorsitzende. Dazu möchte die SPD auch das innerörtliche Vorkaufsrecht der Gemeinde im Einzelfall prüfen und davon auch Gebrauch machen.

Im Folgeschritt soll geklärt werden, mit welchen Investoren, das könnten zum Beispiel Genossenschaften sein, die Entwicklung eines Quartiers möglich ist. Anwohner und Nachbarn sollen eng eingebunden sein, damit am Ende bei allen eine hohe Akzeptanz für ein neues Quartier vorhanden ist. Auch die Möglichkeit der Förderung aus Bundes- oder Landesmitteln sei zu prüfen.

In einem ersten Schritt möchte die SPD ein mögliches Potenzial zwischen Boakenstiege und Teichstraße prüfen, wo die Gemeinde schon Eigentümer einiger Flächen ist. Ist dort die Entwicklung eines Wohnquartieres möglich? Um diese Frage zu klären, soll die Verwaltung Vorarbeit leisten und Gespräche mit Eigentümern führen, heißt es in dem Antrag der Sozialdemokraten. Die SPD möchte nicht auf der grünen Wiese, sondern ortsnah Wohnquartiere bauen, um auch dem „viel zu hohen Flächenverbrauch entgegen zu wirken“, betont Reifig. „Wir schützen unsere Kulturlandschaft, die sonst verloren geht und erhalten unser intaktes Ortsbild.“