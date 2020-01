Überwältigende Gastfreundschaft

Mit Hilfe von vielen Spendengeldern hat sich die kleine Gemeinde Kooki in Uganda zu einem Bildungs- und Gesundheitszentrum entwickelt, das in dem ostafrikanisches Binnenland mittlerweile Vorbildcharakter genießt. Johanna Altrogge berichtete am Dienstagabend vor mehr als 60 Frauen und Männern im Bürgerhaus über ihren sechswöchigen Aufenthalt in Uganda im vergangenen Herbst. Unterstützt wurde sie dabei von Dr. Rogers Biriija , gebürtiger Ugander und Pastor von St. Johannes Baptist. Die 29-Jährige wohnte in diesem Zeitraum mit drei Priestern und zwei FSJlerinnen zusammen, mit denen Johanna Altrogge noch engen Kontakt pflegt. „Es war alles total neu für mich und ein regelrechter Kulturschock“, zeigte sie anhand von Fotos, wie sie gewohnt hat, wie dort gekocht wurde und was sie gegessen hat. „Die Gastfreundschaft war überwältigend“, so Altrogge. Außerdem erfuhren die Zuhörer, wie es in Kooki aktuell aussieht.

Weit mehr als 2000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus einem Einzugsgebiet, das von rund 500 000 Menschen bewohnt wird, werden dort unterrichtet oder ausgebildet. Das Herzstück des Zentrums ist das dreieinhalb Jahre alte kleine Krankenhaus, das das Hauptziel von Johanna Altrogge, Medizinische-Technisch-Radiologie-Assistentin (MTRA), war. „In dem vergleichsweise gut ausgestatten Krankenhaus sind aktuell 20 Mitarbeiter beschäftigt, die alle sehr gut ausgebildet sind“, sagte Johanna Altrogge. Viele Patienten kommen allerdings zu spät zur Behandlung. „Wie gut unser Krankenhaus ist, hat sich noch nicht weit genug herumgesprochen“, meinte Dr. Rogers Biriija. Eine Familie in Uganda hat im Durchschnitt sieben Kinder. Die Lebenserwartung beträgt 57 Jahre bei Frauen und 54 Jahre bei Männern. „Kinder sind Hoffnungsträger für das Volk“, betonte der Pfarrer. Der Durchschnittsverdienst betrage 300 Euro pro Jahr. Der selbe Betrag ist für das Internat in Kooki jährlich fällig.

„Der Ausbau einer Kochstelle, die Finanzierung der Ausbildung am vorhandenen Ultraschallgerät, eine Krankenversicherung für alle, die Anschaffung eines zusätzlichen größeren Krankenwagens und der Bau weiterer Bettenstationen für Frauen und Männer gehören zum Zukunftsplan“, so Johanna Altrogge. Am 1. März startet in Kooki zudem der Neubau einer Krankenpflegeschule. Pfarrer Rogers warb um weitere Unterstützung: „Auf unser Motto ‚Spenden, die ankommen‘, können Sie sich verlassen.“