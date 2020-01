Am 7. Februar (Freitag) lädt der Heimatverein zum Zwiebelfleischessen in die Gaststätte Bornemann ein. Beginn ist um 19 Uhr. Der Preis beträgt 13 Euro. Es wird jedoch nicht nur gegessen:

„Neben einer kulinarischen Stärkung wird es auch eine heiter-literarische Delikatesse geben“, heißt es in der Ankündigung des Heimatvereins. Zu Gast ist Usch Hollmann , die am 7. Februar mit ihrer imaginären Freundin „Änne“ heitere Telefongespräche führen wird. Diese beginnen immer mit „Hallo Änne, hier is Lisbeth...“ Ihre Themen, die Usch Hollmann zunächst bei verschiedenen Lokalsendern in wöchentlichen Kolumnen einem breiten Publikum brühwarm servierte, wurden bereits in mehreren Büchern festgehalten. Und worüber unterhalten sich die beiden Frauen? „Och, über Chott und de Welt. Wir sind ja beide nich geheiratet – mag wohl sein, dat uns dadurch manche Freude durche Lappen gegangen is, aber et is uns auch viel erspart geblieben“, heißt es in der Ankündigung weiter. Es sind Alltagsgeschichten, mit denen Usch Hollmann in münsterländischem Idiom und mit typischer Kopfstimme ihren Zuhörern unbeschwertes Lächeln entlockt. Anmeldungen sind erforderlich. Diese nimmt Werner Witte, Telefon 0 25 05/20 74, ab sofort entgegen.