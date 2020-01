Kooperation ist die große Stärke

Wer sich kreativ oder künstlerisch in Altenberge beschäftigen möchte, der kommt an folgender Adresse nicht vorbei: Bahnhofstraße 44. Genau dort haben die Kulturwerkstatt und die Jugendkreativwerkstatt ihr Zuhause. In dem ehemaligen Werkstattgebäude kann gebastelt, gemalt, Theater gespielt, Schmuck gestaltet, gezeichnet werden und und und.

Wer möchte, kann dort auch als einige Stunden verbringen, um beispielsweise seinen Geburtstag zu feiern oder sich mit Freunden zu treffen. Das Besondere: Künstler der Kulturwerkstatt begleiten die Gäste, die sich in Bildhauerei, zeichnen, modellieren und vielem mehr versuchen können. Kurzum: Die Angebote der Kulturwerkstatt sind so vielfältig, dass eigentlich für jeden etwas dabei sein dürfte, der sich auf dem großen Feld der Kultur tummeln möchte.

Über die ganze Spannbreite der Angebote berichteten in der jüngsten Sitzung des Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschusses Vorstandsmitglied Dr. Lutz Wetzlar und Susanne Opp Scholzen, Leiterin der Jugendkreativwerkstatt.

„Kooperation ist unsere Stärke“, sagte Lutz Wetzlar und blickte auf die zahlreichen Partner. Dazu zählen unter anderem Kultureinrichtungen und Vereine in Altenberge und in der Region. Wetzlar: „So entsteht ein innovatives Kulturnetzwerk in und für unsere Gemeinde, im Kreis und im gesamten Münsterland.“

Die Ausgaben der Kulturwerkstatt betrugen in 2019 etwa 38 600 Euro. Auf der Einnahmenseite stehen rund 43 000 Euro zu Buche. Die Schlussrechnung für 2019 stehe aber noch aus, so Lutz Wetzlar.

Zudem blickte Lutz Wetzlar auf die Kleinkunstbühne in der Kulturwerkstatt: „Das ist das Herstück für alle ab 30.“ Ob Lesung, Kabarett oder politische Diskussionen – fast immer heißt es „ausverkauft“. Das kann Susanne Opp Scholzen auch bei vielen Veranstaltungen der Jugendkreativwerkstatt vermelden. Erst im November 2020 nahmen rund 900 Kinder an der „Theaterspielzeit Münsterland“ teil.

Höhepunkt in 2019 war das Projekt „Neuyes Bauhaus“. Zu diesem Thema wurden insgesamt 54 Workshops durchgeführt, so Opp Scholzen. Ein Dauerbrenner und nicht mehr wegzudenken ist das Sponsorenprojekt „Blaue Elefanten – Global Player“, das mittlerweile seit zehn Jahren läuft und Kreativität von Kindern und Jugendlichen fördert, freute sich Opp Scholzen über den großen Erfolg. Dass auch die Jugendkreativwerkstatt mit vielen Altenberger Gruppen und Vereinen eng verbunden ist, zeigte eine Graffiti-Aktion: Zusammen mit der Künstlerin Martina Lückener gestaltete eine Frauen-Fußballmannschaft des TuS eine Außenwand.

Susanne Opp Scholzen ist sehr gut vernetzt – sie gehört beispielsweise dem Kulturrat Münsterland an. Als Fachfrau für kulturelle Bildung vertritt sie die Belange der Kinder- und Jugendkultur im Münsterland.

Der Etat der Jugendkreativwerkstatt betrug im vergangenen Jahr etwa 80 000 Euro. Opp Scholzen: „Damit sind wir teilweise weit vom Ehrenamt entfernt.“ Sie blickte auch in die Zukunft und speziell auf die Bürgermeisterwahl im September: „Ich danke Jochen Paus für die jahrelange Unterstützung und wünsche mir dies auch von seinem Nachfolger.“

Die Gemeinde unterstützte die Kulturwerkstatt in 2019 mit 13 000 Euro. Auch künftig sei es das Ziel, „kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche möglichst kostengünstig anzubieten“, so Susanne Opp Scholzen abschließend.