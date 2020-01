Noch ist es nicht zu spät

Raus aus der Kohle, die Wälder retten, Russland mit ins Boot holen, diejenigen unterstützen, die sich dagegen stellen und „jeder Einzelne muss etwas tun und das sofort“, lauteten die möglichst schnell zu realisierenden Forderungen von Dr. Thomas Henningsen , Greenpeace-Kampagnenkoordinator für Europa, am Mittwochabend in der Kulturwerkstatt Altenberge.

Rund 100 Gäste waren auf Einladung der Jugendkreativwerkstatt und des Altenberger Aktionsbündnisses „Rettet die Wildbienen“ gekommen, um den Vortrag des Biologen, der unter dem Motto stand „Meere, Wälder, Klimawandel: die drängendsten Umweltprobleme und wie sie das Leben auf der Erde (auch in Altenberge) sehr schnell verändern werden“, zu erleben.

Mit beeindruckenden Fotos schilderte der Fachmann die Entwicklung des Klimawandels und die aktuelle Situation auf der Erde.

„Es wird kein schöner Abend. Der Klimawandel wird uns ein Leben lang begleiten“, warnte Henningsen sein Publikum vor. Und in der Tat, der Biologe zeigte drastische Bilder zunächst zur Lage der Meere. Überfischung, steigender für die Fischindustrie nutzloser Beifang und verlorene Netze, manche so groß, dass sie locker Altenberge überspannen können, seien charakteristisch für die Lage in den Ozeanen. Nur noch 20 Prozent der Fischbestände seien intakt.

Die Verschmutzung habe insbesondere im asiatischen Raum erheblich zugenommen. „Forscher haben 12 000 Plastikteile pro Liter Meereis gefunden“, so Henningsen. Man wolle den Wald nicht mehr nutzen, sondern nur Flächen zum Anbau beispielsweise von Soja oder Ölpalmen, dessen Bohnen und Früchte für die industrielle Landwirtschaft und die Ernährungsindustrie benötigt werden. „Deutschland ist Papier-Weltmeister“, prangerte der Fachmann den Gebrauch von 300 000 Pappbechern pro Stunde an, die außerdem über kein intaktes Waldgebiet mehr verfüge. Insektenschwund und der sich daraus entwickelnde Vogelschwund seien bezeichnend für das Artensterben.

„Den Klimawandel hat es schon immer gegeben. Nur der drastische Anstieg der CO-Belastung seit den 1960er Jahren ist dramatisch.“ Henningsen brachte die vielen Naturkatastrophen der vergangenen Jahre in Erinnerung. „Klimafachleute warnen: Machen wird drei Jahre noch so weiter, ist die Welt nicht mehr zu retten“, prognostizierte er, dass man auf der Erde in 50 Jahren nicht mehr leben könne. Seit 1980 gebe es nur noch wärmere Jahre. Hurrikanes wie in der Karibik oder in den USA drohten auch Europa. Henningsen: „Darauf sind wir nicht vorbereitet.“

Der Referent zeigte mit Hilfe von Computeranimationen der NASA, wie das Eis und der Permafrost in Grönland, Kanada, Russland und an beiden Polen weiter schmilzen. „Wir haben kaum noch weiße Flächen, die das Sonnenlicht reflektieren. Das bedeutet, dass sich die Erde weiter erwärmt“, zeigte der Greenpeace-Biologe auf, welche Länder (auch Deutschland) durch den ansteigenden Meeresspiegel überflutet werden würden.

Auch auf das Thema Waldbrände ging Hennigsen ein: „Die Medien berichten ausführlich über die Waldbrände in Australien. Dabei sind sie in Russland noch viel dramatischer.“ Es passiere schon eine ganze Menge, sagte Henningsen, der aber das gerade verabschiedete deutsche Klimaschutzpaket stark kritisierte.