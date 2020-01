Zum Ende der Karnevalssession geht es noch einmal rund: Am 22. Februar (Samstag) feiert die Kolpingsfamilie ihr traditionelles Karnevalsfest im Vereinslokal Stüer. Die Vorbereitungen des Elferrates laufen auf Hochtouren frei nach dem Motto „Ab in den Urlaub“.

Tanzmariechen

Auch in diesem Jahr wird Jens Dudkowiak wieder als Conférencier mit Witz und Charme durch das vielseitige Programm mit dem Einzug des Elferrates, Showeinlagen, Büttenreden und schmissigen Tanzdarbietungen führen. Eingeladen sind neben vielen Gästen auch die Nachbarvereine, allen voran der Elferrat der KG St. Johannes mit Gefolge samt Tanzgarde und Tanzmariechen. Die „Choreofeen“ dürfen beim Kolpingkarneval ebenfalls nicht fehlen. Als Büttenrednerin wird Maike Neugebauer erstmalig das Altenberger Narrenvolk mit großer Spielfreude, gepaart mit Selbstironie, scharfer Zunge und großem Herz begeistern. Ihre Comedy ist authentisch, mit dem Mut zur schonungslosen Ehrlichkeit, manchmal etwas derb, aber mit gekonntem karnevalistischen Witz, heißt es in der Ankündigung.

Maike Neugebauer

Des Weiteren hat ein Büttenredner aus der Altenberger Karnevalsszene sein Kommen zugesagt, um die Lachmuskeln des Narrenvolkes gehörig zu strapazieren. Als krönender Abschluss wird wie jedes Jahr die Tanzgruppe der Kolpingfrauen das Publikum mit ihrem Tanz – wie immer als Premiere – begeistern. Mit ihrer fantasievollen Interpretation des Mottos werden die Tänzerinnen das Publikum in ihren Bann ziehen und den Saal zum Toben bringen.

DJ Dirk Ahlers sorgt auch an diesem Abend für den passenden karnevalistischen Rahmen mit Liedern zum Schunkeln und Singen und beim anschließenden Tanz für alle gekonnt in alt bekannter Manier mit seinem breit aufgestellten Repertoire.

Kartenvorverkauf

Der Kolpingkarneval ist für das gesamte närrische Volk ein Highlight des Altenberger Karnevals , um noch einmal richtig abzufeiern.

Beginn des närrischen Treibens mit dem Einzug des Elferrates ist um 20.11 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr). Die reservierten Plätze können ab 19.15 Uhr eingenommen werden.

Neu ist in diesem Jahr ein Kartenvorverkauf, der allen Interessierten die Möglichkeit geben soll, sich schon im Vorfeld – als Einzelperson, zu zweit oder auch als Gruppe – einen Platz zu reservieren. Der Vorverkauf findet am kommenden Dienstag (4. Februar) ab 19 Uhr im Vereinslokal Stüer statt. Für weitere Informationen steht der stellvertretende Vorsitzende der Kolpingsfamilie, Günter Liebers (Telefon 93 71 40), zur Verfügung. Zudem sind wie bisher Eintrittskarten an der Abendkasse zum Preis von acht Euro erhältlich.