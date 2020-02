Die Gelsenwasser-Energiemarke Eranja weist auf die nächste Thermografie-Aktion hin. Durch unbekannte Wärmelecks an Häusern dringt oft wertvolle Wärme nach außen. Undichte Fenster, fehlende oder schlechte Dämmung von Außenwänden und Heizkörpernischen oder am Dach: Nur wer die energetischen Schwachstellen kennt, kann sein Wohnhaus effizient sanieren. Mithilfe einer Thermografie lassen sich diese Wärmelecks einfach identifizieren. Dafür fertigt ein Thermograf mit einer speziellen Kamera Außenaufnahmen an, die zeigen, welche Gebäudeteile zu viel Energie nach draußen lassen, teilt Gelsenwasser weite mit.

Wärmebildaufnahmen

Aussagekräftige Wärmebildaufnahmen können jedoch nur in der kalten Jahreszeit und bei Dunkelheit gemacht werden.

Erenja bietet die Gebäudethermografie zum Festpreis an, für Kunden sogar zum Sonderpreis. Die Komfort-Thermografie mit mindestens sechs Wärmebild-Aufnahmen vom Haus erhalten Kunden für 175 Euro (für ein bis vier Wohneinheiten) – inklusive Info-Mappe mit energetischer Einschätzung der Gebäudehülle und telefonischer Beratung.

Anmeldungen unter Telefon 0 25 91/2 44 00) oder per E-Mail an energieberatung@erenja.de.