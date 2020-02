Ab sofort liegt an den bekannten Stellen in Altenberge das neue Programm der Kulturwerkstatt Altenberge und der Jugendkreativwerkstatt in der Kulturwerkstatt Altenberge aus.

Neben Kursen, Workshops, Projekten und Atelierangeboten in den Bereichen Filzen, Bildhauerei, Mosaike, Cajon spielen, Schmuck gestalten, Aktzeichnen, Origami, Schreibwerkstatt, Move Your Body und Malerei für Erwachsene, Kinder und Jugendliche gibt es Angebote, die Kreativität, Kommunikation und Kulinarisches verbinden: Eat & Art, „Lukulturelles Frühstück“, Bioladen goes Fashion.

Aktmalerei

Projekte wie „Blaue Elefanten „Global Player“, „Give & Take“, „Naturwerkstatt“, „Zukunftswerkstatt“, „Hexenbesen“, „Kulturrucksack“ oder „Neuyes Bauhaus“ werden für Kinder und Jugendliche kostenfrei oder zu geringen Teilnahmegebühren in der Jugendkreativwerkstatt in der Kulturwerkstatt angeboten.

Die Abendveranstaltungen sind vielfältig und bieten mehrere Leckerbissen: Bereits am Freitag (14. Februar) steht der „Poetry Slam“ bevor. Außerdem feiert Carsten Höfer die Vorpremiere seines neuen Kabaretts „MANNgelhaft“, Markus von Hagen und der Tenor Christoph Alexander präsentieren einen „Andrea Bocelli“-Liederabend und das Improtheater 005 fordert die Zuschauer zum Regieführen auf.

Ein Reisebericht von Andreas Pröve und Literatur für Liebhaber runden das Programm ab. Wie immer finden die Boogie-Sessions bei Bornemann statt.

Carsten Höfer

Am 15. März (Sonntag) bietet das „Lukulturelle Frühstück“ in der Zeit von 11 bis 14 Uhr die Möglichkeit, Kreativität in den Räumen der Kulturwerkstatt zu erleben.

Nähere Informationen zu allen Angeboten finden Interessierte auf der Homepage Kulturwerkstatt.