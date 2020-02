In der Nacht zum vergangenen Freitag waren im Gewerbegebiet an der Laerstraße unbekannte Einbrecher unterwegs. Die betroffenen Firmeninhaber teilten laut Polizei mit, dass am Donnerstagabend, als sie die Grundstücke verließen, noch alles in Ordnung war. Verdächtiges hatten sie zu dem Zeitpunkt nicht festgestellt. In den Nachtstunden begaben sich dann allerdings mehrere Täter auf die Firmengrundstücke an der Boschstraße und der Siemensstraße. An der Siemensstraße warfen sie eine Scheibe ein und durchsuchten anschließend mehrere Räume, heißt es im Polizeibericht. „Es konnte nicht unmittelbar gesagt werden, ob hier etwas gestohlen wurde.“

Weitere Einbrüche wurden an der Boschstraße verübt. Die Täter gelangten in drei Firmengebäude und suchten darin nach Diebesgut. Was sie aus den Firmenräumen gestohlen haben, konnte die Polizei noch nicht abschließend sagen. Fest steht aber: In einem Fall wurde das Wechselgeld aus einer Kasse gestohlen. Die Polizei hat die Spuren an den Tatorten gesichert. Durch eine Aufnahme, die an der Boschstraße gemacht wurde, steht fest, dass mindestens drei Personen unterwegs waren. Zudem wurde für den versuchten Einbruch die Uhrzeit 1.14 Uhr festgehalten. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Einbrüchen. Personen können sich bei den Beamten in Greven unter der Telefonnummer 0 25 71/9 2844 55 melden. Die Polizei fragt unter anderem: „Wer hat insbesondere gegen 1.10 Uhr in dem Gewerbegebiet verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?“