Die Gebäude an der Kirchstraße 18, 20 und 22 sind in keinem guten Zustand. Schon seit längerer Zeit beschäftigen sich die beiden Architekten Oliver Reinstädler und Marcus Lohrmann damit, den Gebäudekomplex abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. Und langsam nehmen die Pläne immer konkretere Formen an.